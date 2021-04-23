Международные эксперты оценили качество жизни в Москве

В Москве прошла вторая миссия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по территориальному подходу в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Участники встречи обсудили, какие действия предпринимает Москва, чтобы улучшить качество жизни горожан, и определили направления для дальнейшего роста в соответствии с ключевыми приоритетами ООН и ОЭСР. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Москва активно трансформируется и уделяет большое внимание улучшению качества жизни и человекоцентричности. В рамках нашей работы мы руководствуется такими принципами, как экологичность, инклюзивность, адаптивность и многофункциональность. Все это мы показываем коллегам из других стран как в рамках обмена опытом, так и в рамках участия Москвы в пилотном проекте ОЭСР», - заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В заседании приняли участие делегация ОЭСР и Проектная команда Москвы, в которую вошли представители ключевых органов исполнительной власти города. На основе полученных по результатам миссии данных Организация экономического сотрудничества и развития подготовит отчет о достижении Москвой Целей устойчивого развития (ЦУР), а также выработает рекомендации по важным для города темам.

Практически все проекты и программы, реализуемые городом, включают показатели целей устойчивого развития. Это, в первую очередь, социальные вопросы, а также проекты по развитию новых территорий, благоустройства, создания транспортной инфраструктуры, повышения деловой активности. Участники Миссии обсудили развитие «зеленой» экономики, а также сокращение углеродных выбросов и переработку отходов. Сегодня в Москве работают около трех тысяч промышленных предприятий, и каждое второе из них реализует «зеленые» проекты. Они организуют свои производства в соответствии с экологическими принципами, внедряют современные экотехнологии в промышленные процессы.

Кроме того, в целях реализации такой цели развития как «Недорогая и чистая энергия» для снижения уровня выбросов вредных веществ, правительство Москвы планирует заменить все дизельные автобусы на улицах города электробусами. Столица уже закупила 600 электробусов по контрактам жизненного цикла.

Экотрансформация Москвы предполагает и создание предприятий, непосредственно занимающихся переработкой отходов жизнедеятельности города. «Москва подписала концессионное соглашение, в рамках которого в течение ближайших нескольких лет появятся два современных и экологичных завода по утилизации илового осадка. Частные вложения в проект составят порядка 27 млрд рублей. Осадок сточных вод будут высушивать, а полученный в результате продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива», - рассказал Александр Прохоров.

В рамках миссии Елена Гущина, управляющий директор ВЭБ.РФ, представила проект разрабатываемого ВЭБ.РФ Индекса оценки качества жизни в 120 городах России на основе показателей ОЭСР. Участие Москвы в пилотном проекте ОЭСР позволяет ВЭБ.РФ использовать опыт столицы при разработке системы оценки других российских городов.