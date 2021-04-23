Москва и Каир договорились о полном возобновлении полётов между РФ и курортами Египта

Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом, в том числе между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Египта, в ходе телефонного разговора главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Владимиром Путиным было достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха. Отмечается, что стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.

При этом дата возобновления полётов пока не называется. Поэтому авиакомпании и туроператоры ждут более детальную официальную информацию по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что 20 апреля Михаил Богданов – спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ – заявил, что уже в самое ближайшее время возобновятся чартерные рейсы из России на египетские курорты.

«Всё идёт по плану, – подчеркнул дипломат. – Думаю, скоро будет объявлено о возобновлении чартерных рейсов. Есть предварительная договоренность, которая официально, думаю, будет доведена до логического завершения».

По его словам, об этом решении будет объявлено на «другом уровне». Кроме того, Богданов отметил, что недавний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет был успешным, в том числе в контексте обсуждения возобновления чартерного авиасообщения.

Напомним, наша страна прервала авиационное сообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синайским полуостровом лайнера авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург.

Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека. Позже ФСБ признала эту катастрофу терактом, а египетские аэропорты были объявлены небезопасными, после чего авиасообщение с этой страной было закрыто.

В апреле 2018 года Россия возобновила регулярные рейсы «Аэрофлота» и EgyptAir между Москвой и Каиром.