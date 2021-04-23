Цены на нефть откорректировали

Мировые цены на нефть утром 23 апреля растут в рамках коррекции, но по общим итогам недели котировки Brent и WTI при этом могут показать снижение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне выросла на 0,63%, до $65,81, стоимость июньских фьючерсов на сорт WTI прибавила 0,78%, до $61,91 за баррель.

20 и 21 апреля котировки показывали отрицательную динамику из-за рисков снижения спроса на нефть, а также после выхода статистики запасов сырья в США.

Обеспокоенность трейдеров вызывала ситуация вокруг коронавируса в Японии и Индии, поскольку данные страны являются самыми крупными импортерами нефти. При этом ситуацию осложнили возросшие на 0,6 миллиона баррелей коммерческие запасы нефти в США, хотя ожидалось их снижение на 2,9 миллиона.

Небольшую положительную динамику нефти придает ослабление доллара, так как более слабый доллар делает доступными сырьевые товары при расчете в другой валюте, в том числе и за нефть.

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