Онищенко призвал отменить в России выходные в праздничные дни

Геннадий Онищенко – бывший санитарный врач России, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – предложил сделать в РФ все выходные праздничные дни рабочими. По его мнению, это поможет нашей стране «стать передовой страной», передаёт РИА Новости.

«Если мы хотим быть передовым государством, нам надо подавляющее большинство праздников сделать рабочими днями», – пояснил парламентарий.

Онищенко также напомнил, что 23 февраля, 8 марта и 9 мая раньше не были выходными днями, а превращать все праздники в выходные «неправильно».

«Если мы не будем работать, не будет экономики», – резюмировал бывший главный санитарный врач страны.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин подпишет сегодня указ об объявлении в России выходными днями период с 1 по 10 мая.

Таким образом, президент РФ согласился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, которая предложила Путину из-за коронавируса сделать непрерывными все майские праздники. По её словам, из-за разорванных майских каникул гражданам придётся ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы. Здесь, как считает Попова, есть определённые риск.

«Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала руководитель Роспотребнадзора на встрече с российским лидером, добавив при этом, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

В свою очередь Путин напомнил, что уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне будет призывать всех своих коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19.