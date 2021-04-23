От учений к переговорам

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. Украинские войска продолжают находиться на границах ЛНР и ДНР, а также обстреливать территорию самопровозглашенных республик. И в этот самый момент Российская Федерация заявляет об окончании внезапных учений, начатых в конце апреля и предполагавших переброску войск на границу с Украиной (в том числе и ту, которая проходить севернее Крыма).

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По словам министра обороны России Сергея Шойгу, цели учений достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны и к 1 мая они вернутся в места своей постоянной дислокации. Речь, напомним, идет о 10 тысячах бойцах и более чем о тысяче единиц военной техники только в Крыму.

В НАТО прекращение учений прокомментировали со сдержанным оптимизмом. «Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — заявил представитель Альянса.

Кому-то в Киеве, возможно, прекращение учений видится как российская трусость. Мол, столкнувшись с мощным коллективным ответом Запада в виде высылки дипломатов, Москва пасанула и решила все-таки на Украину не вторгаться.

На самом деле ответ гораздо проще и неприятнее для Киева. Во-первых, учения российских войск изначально имели запланированную длительность и завершатся к указанной дате. Во-вторых, у Российской Федерации есть все технические, моральные и политические возможности для того, чтобы оперативно перебросить войска в случае, если украинская армия вторгнется в ЛНР и ДНР, создав угрозу жизни российским гражданам. В-третьих, позиция Москвы относительно возможного обострения ни разу не смягчилась.

«Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жёстким», — отметил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. И ключевое слово здесь — «ассиметричный».

Российские эксперты не раз и не два говорили о том, что в случае вторжения украинских войск в ДНР и ЛНР эти войска будут не только отброшены на свои начальные позиции. Весьма возможно, что эти позиции будут смещены далеко на запад от их нынешнего положения.

В Москву

На Украине — что бы там не говорили отдельные активисты — этот расклад прекрасно понимают. Как и то, чем этот расклад им грозит. Поэтому Киев пытается Москве не только угрожать, но и предложить поговорить. «Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил Владимир Зеленский.

По идее, это предложение вполне могло остаться без ответа. В конце концов, во время недавнего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин прозрачно намекнул, что считает Владимира Зеленского и ряд других лидеров «всякими мелкими Табаки», которые крутятся вокруг Шерхана и «подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена». Напомним, что ни один достойный, уважающий себя житель Джунглей не станет о чем-то серьезном говорить с Табаки.

Однако Путин все-таки смилостивился, решил дать Киеву шанс. «В последнее время действующее руководство Украины предприняло много шагов для разрушения российско-украинских отношений… Но если президент Зеленский хочет начать восстановление отношений, мы будем это только приветствовать. Но возникает вопрос: что мы хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал российский президент в ходе разговора с приехавшим 22 апреля в Москву с визитом Александром Лукашенко.

Страны и страна

В этом ответе есть ряд неприятных для Украины акцентов. Во-первых, Владимир Путин чтит Минские соглашения — и там написано, что украинские власти обязаны договариваться о реинтеграции ЛНР и ДНР (если она, конечно, состоится) с руководством самопровозглашенных республик. За них и вместо них Россия официально говорить с Украиной не собирается. Хотя бы для того, чтобы не давать Украине оснований (не повода — он-то всегда найдется — а именно оснований) говорить о том, что Донецк и Луганск являются вассальными территориями Российской Федерации.

Во-вторых, Путин обозначил в своем выступлении темы, на которые он готов общаться с Зеленским — те самые, которые им и были приведены как примеры шагов Киева по разрушению двусторонних отношений. Попытка подорвать единство РПЦ, отношение к русскоговорящим жителям Украины и проживающим там российским гражданам. Готов ли Зеленский все это обсуждать? Ведь все это не просто внутренние дела Украины — на специфическом (то есть русофобском) подходе в этих делах зиждется вся идеологическая конструкция украинского режима.

В-третьих, в своем выступлении Владимир Путин де-факто сказал о Луганской и Донецкой народных республиках как о независимых. Не только потому, что назвал только по аббревиатурам — без приставки «самопровозглашенные». Так Путин и раньше их так называл. Однако, на этот раз он еще и отнес их к «странам». Не «сторонам», а именно «странам» (Украина, ЛНР и ДНР и «третьи страны» — Россия).

Это должно звучать как предупреждение Киеву о последующих дипломатических шагах Москвы в случае, если российско-украинский конфликт пойдет на очередной виток эскалации, прежде всего военный.

На момент подготовки статьи в пятницу вечером администрация президента Зеленского не ответила на российское предложение о встрече, хотя пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель еще утром пообещала, что ответ обязательно будет. Видимо, его должны обдумать не только в Киеве, но и в Вашингтоне, а там была ночь.