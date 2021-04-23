К 2023 году партнёрами экосистемы Сбера могут стать 500 тыс. компаний. Об этом в ходе видео-выступления на годовом собрании акционеров заявил глава правления Сбербанка Герман Греф, передаёт агентство «Интерфакс».

«Мы планируем, что к 2023 году партнёрами экосистемы Сбера станет полмиллиона компаний», – сказал Греф.

Напомним, крупнейшая кредитная организация страны инвестировала в развитие экосистемы 150 млрд руб. Выручка нефинансовых сервисов в 2020 году по МСФО составила 71,4 млрд руб. Нефинансовый бизнес банка включает такие блоки, как e-commerce, foodtech&mobility, B2B-сервисы, здоровье, развлечения и многие другие.

Ранее сообщалось, что уже в самое ближайшее время крупнейшая кредитная организация страны Сбербанк запустит собственный цифровой финансовый актив – сберкоин.

По словам заместителя правления банка Анатолия Попова, это может произойти сразу после завершения регистрации блокчейн-платформы – в настоящее время она проходит последние согласования с ЦБ.

Как подчеркнул Попов, сейчас Сбер совместно с регулятором прорабатывает некоторые замечания, возникшие в ходе регистрации. При этом он отметил, что после решения этих вопросов платформа будет зарегистрирована, а доступ к блокчейн-платформе Сбера смогут получить другие компании, желающие запустить собственные ЦФА.

«Что касается финансовых активов, которые будут размещены на этой площадке, то каждый раз банк в соответствии с правилами будет предлагать регулятору регистрировать так называемый проспект эмиссии, – пояснил Попов. – В ходе этого будет как раз определено, какие активы будут размещаться и будут предложены участникам. Этой платформой может воспользоваться не только банк, но и наши клиенты, которые получат возможность её использовать для выпуска своих финансовых активов».

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