Посол США в России прокомментировал возвращение домой

Посол США в РФ Джон Салливан пообщался с журналистами после прибытия домой в Америку.

«В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», - рассказал дипломат представителям прессы по прибытии в вашингтонский аэропорт имени Даллеса.

Ранее Кремль предложил американскому послу покинуть российскую столицу и пройти консультации в Вашингтоне.

В свою очередь в госдепе сообщили, что их посол не был выслан из России и никогда не получал подобных предписаний. По версии американского внешнеполитического ведомства, Салливан поехал в Вашингтон, чтобы повидаться с семьей и друзьями, а также пообщаться с новой администрацией. При этом президент Джо Байден обратился к Салливану с просьбой остаться еще на посту в посольстве России на неопределённое время. При этом новая администрация США меняет послов за границей очень часто, пишет РИА "Новости".

В МИД России, в свою очередь, надеются, что Джон Салливан с пользой проведет время в Вашингтоне, а отношения между двумя странами не зайдут в тупик. Представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что уже есть много версий о том, с какой целью Салливан убыл в США.