Прогноз погоды: дожди, ветер и похолодание – синоптики о погоде на выходные

На горизонте последний апрельский уикенд, а погода всё никак не придёт в норму: тучи и грозовые циклоны накрыли большую часть территории Русской равнины и даже без прогноза погоды ясно, что вот-вот грянут проливные дожди. К слову в Москве уже льёт как из ведра.

Синоптики подтверждают угрюмое настроение поздней весны и фиксируют очередные сюрпризы погоды. По их данным в ближайшие дни климатический фон окончательно утратит и без того шаткое равновесие – по всей России усилится ветер и пойдут ливни. При этом будет пасмурно, прогремят первые грозы с молниями.

Прогноз погоды на выходные в Москве

В предстоящие выходные Москву ожидает «холодный приём»: погода будет очень некомфортной, в субботу регион накроет атмосферный фронт, дневная температура не превысит отметку плюс 8-10.

Ненастье усилят обильные дожди, резкие порывы ветра и облачность без прояснений. Синоптики сообщают, что в воскресенье возможны небольшие улучшения, но столица по-прежнему будет находиться под властью холодного циклона.

Температура после полуночи может ощутимо понижаться до минимальных отрицательных показателей, и если днем она едва ли превысит отметку в плюс 7-9, то ночью возможно понижение до нуля градусов. Таким образом, резкое потепление в апреле компенсируется предстоящей непогодой и как долго она продлится – пока неизвестно.

Погода в выходные в Центральных регионах России

Не повезет с погодой и жителям других регионов Центрального федерального округа, поэтому дачный отпуск и походы на пикник пока придётся отложить.

Так, во Владимирской и Ивановской областях столбики термометров с трудом поднимутся выше плюс 6-8, что мало удивит синоптиков, но сильно огорчит местных жителей. И если температурный фон пока находится в пределах климатической нормы, то дожди явно не способствуют поднятию настроения, а их в выходные будет предостаточно.

При этом к дождю может присоединиться снег и сильный ветер. В Тверской, Тульской и Ярославской областях будет и того холоднее: не более плюс 5-7, а также полный спектр климатических неурядиц. К счастью, пока обойдется без аномалий, но всё равно лучше провести выходные в уютном домашнем кругу.

Прогноз погоды на выходные в Татарстане и Башкирии

Метеорологи обещают Республике Татарстан в эти выходные облачную и дождливую погоду с редкими прояснениями и частыми осадками.

Особенно ненастно будет в регионе в субботу. 24 апреля, ближе к ночи градусники покажут плюс 3-6, днём – 9-12.

Воскресенье также будет мало располагать к активному отдыху – Татарстан временно попадёт под влияние холодного атмосферного фронта, который принесёт в регион сильные дожди и ветер до 14 метров в секунду. Температура может понизиться на 1-2 градуса, что касается и дня, и ночи.

Башкирию тоже ожидается неспокойная погода, которая вряд ли сменит гнев на милость в ближайшие дни. Ночами возможно ощутимое похолодание до нуля градусов, пройдут небольшие дожди, температура днём с трудом осилит отметки плюс 10-13.

Суббота начнётся с новой порции осадков, движение воздушных масс будет умеренным, в светлое время суток воздух немного прогреется до плюс 11-14. В воскресенье в некоторых районах Башкирии возможен мокрый снег, ночью потеплеет до плюс 4-5, а днем градус останется прежним.

Прогноз погоды на выходные в Пермском крае

Можно было бы порадовать жителей Прикамья тёплой погодой, всё-таки воздух завтра и в воскресенье прогреется до плюс 13. Но к сожалению, и здесь неминуемы повышенная облачность и затяжные ливни.

Температурный фон при этом будет оставаться тёплым, но солнце едва ли выглянет из-за туч на пару минут – всё это сильно понижает ощущаемую температуру, особенно в сочетании с высокой влажностью и порывами ветра.

В субботу Пермский край ожидает пасмурная погода и моросящие дожди, днём градусники покажут плюс 12-13, в Перми – не более плюс 10. Ночью похолодает до плюс 5, усилится ветер. Без изменений и в воскресенье: все та же серость, дожди и стабильные плюс 13 по всей области.

Прогноз погоды на выходные в Приморье

А вот жителей Приморья ожидает пёстрая погода, которая сначала огорчит, а после удивит своим очевидным смешением.

24 апреля регион накроет атмосферный фронт, который резко ухудшит погоду, затянет край облаками и небольшими дождями. Далее циклон продолжит продвижение на юг, за ним последуют дожди и сильный ветер, температура будет балансировать в пределах плюс 14-17.

Ночью станет холоднее на 2-3 градуса, однако утром в воскресенье возможно заметное повышение показателей на 4-6 градуса больше, чем в субботу. Аналогичный прогноз ожидает столицу Приморья Владивосток, где первый выходной будет ощутимо холоднее второго.

Прогноз погоды на выходные в регионах Сибири

В Новосибирской области, в предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, будет относительно тепло и пасмурно, но без сильных осадков и непогоды.

Суббота пройдет в режиме переменной облачности, днём термометры покажут от нуля до плюс 1, а ночью – от нуля до минус 2. Обойдется без затяжных дождей, резкого ветра и других неприятностей.

Воскресенье продолжит оставаться пасмурным, ближе к сумеркам возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров немного поднимутся до плюс 3, ночью температура по-прежнему будет балансировать в пределах отрицательных значений.

В Кемеровской области в светлое время суток значительно теплее – до плюс 10, ночью до минус 1-5. В воскресенье дневной фон в Кузбассе прогреется до плюс 12, в регионе пройдут небольшие и очень редкие осадки.

Новости о погоде пока огорчают, но это лишь повод укутаться в тёплый свитер и провести уикенд в приятной домашней суете. Поэтом не стоит огорчаться, тем более, что скоро всех нас ждут длинные майские праздники, в которые погода возможно всё-таки порадует россиян.

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