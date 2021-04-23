Путин объявил выходные в России с 1 по 10 мая

Глава государства Владимир Путин подпишет сегодня указ об объявлении в России выходными днями период с 1 по 10 мая.

Таким образом, президент РФ согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая предложила Путину из-за коронавируса сделать непрерывными все майские праздники. По её словам, из-за разорванных майских каникул гражданам придётся ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы. Здесь, как считает Попова, есть определённые риски, передаёт РИА Новости.

«Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала руководитель Роспотребнадзора на встрече с российским лидером, добавив при этом, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

В свою очередь Путин напомнил, что уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне будет призывать всех своих коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19.

«Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», – подчеркнул президент России.

Ранее сообщалось, что Министерство труда рассматривает предложения по увеличению продолжительности майских праздников. Об этом, в частности, рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он подчеркнул, что никаких решений по данному вопросу пока не принималось.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал он.

С предложением продлить майские праздники, сделав официально нерабочими дни между Днем весны и труда и Днем Победы, выступал также глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.