Россияне сократили расходы на продукты питания

Почти половина российских граждан сократили свои расходы на потребительские привычки в целом и в частности на продукты питания, следует из результатов опроса 6,5 тыс. человек, который провел аналитический проект Tinkoff Data. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

25% респондентов заявили, что сократили число походов в магазин, выбирая скидочные дни или поменяв супермаркет на более бюджетный. 20% сообщили, что уменьшили частоту приобретений, но делают ставку на качество товаров.

В итоге расходы снизили 23% опрошенных. Сэкономленные деньги граждане стараются откладывать. Еще у четверти респондентов расходы не изменились, а 30% заявили, что стали тратить больше. В прочем по наблюдениям последних, это связано с ростом цен в России на продукты питания.

Уточняется, что цены на продукты из потребительской корзины в феврале текущего года выросли на 16% по сравнению периодом годичной давности, а всей потребительской корзины в целом — на 12%. Больше всего подорожал сахар, который россияне скупали накануне и во время самоизоляции. Этот продукт вырос в цене на 60%. На 40% подорожали картофель и морковь, на 30% — яйца.

