Россияне увеличили количество покупок онлайн на 80%

Международная e-commerce компания Ecwid проанализировала онлайн-продажи в России в I квартале 2020 года и I квартале 2021 года. Анализ был проведен на основе более 375 тысяч онлайн-заказов магазинов по базе компании во всех 85 регионах РФ, говорится в сообщении Ecwid.

Как выяснилось, количество онлайн-заказов по сравнению с I кварталом 2020-го увеличилось на 80%. По данным компании, лидером продаж стали ювелирные изделия (+1127%), также вырос спрос на книги (+666%) и товары для ремонта (+517%). Также в топ покупок вошли детские товары (+298) и продукты для здоровья (+284%).

Наибольший рост объема онлайн-продаж в январе-марте 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года зафиксирован в Ставропольском крае — в 8 раз, в Ханты-Мансийском АО — в 4 раза, Приморском крае — в 2 раза, Рязанской области, Калининградской области, Иркутской области, Красноярском крае, Оренбургской области, Тюменской области, Республике Мордовии — в 1,5-2 раза.

«Рост объема онлайн-продаж, который мы видим в регионах, ошеломляющий. В Москве и Санкт-Петербурге он также вырос почти вдвое — рост продаж в столицах идет наравне с другими городами. Нельзя не связывать это с развитием e-commerce в регионах — все крупные онлайн-ритейлеры усилили свое присутствие там и частично сместили фокус со столиц в сторону регионального покупателя», — отмечает Владимир Тарасов, директор по развитию Ecwid в России.

Лидерами по росту среднего чека в I квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года стали категории товаров для здоровья (+55%), одежды и обуви (+10%), игрушек (+50%) и товаров для дома (+20%).

Средний чек при онлайн-заказах не только рос, но и снижался. Для электроники он стал меньше на 7%, тем не менее, в этой категории он остался и самым высоким — 13 797 рублей.

Помимо электроники, самый высокий средний чек в I квартале 2021 года был у покупателей товаров для дома — 8 562 рубля, ювелирных изделий — 8 357 рублей и товаров для красоты и здоровья — 7 765 рублей. Средний чек по всем вертикалям продаж в России составил 3 500 - 3 700 рублей.

Основанная в 2009 году предпринимателем из Ульяновска Русланом Фазлыевым компания Ecwid предоставляет полнофункциональный конструктор для создания интернет-магазина. О себе эта технологическая компания заявляет, как об одном из мировых лидеров в системах интернет магазинов для малого бизнеса. Компания сообщает, что ее офисы работают в Сан-Диего в США, в Ульяновске, Самаре и Владивостоке в России, а в целом сервисом пользуются более 2 миллионов продавцов в 175 странах мира.