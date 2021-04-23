Курс доллара: рубль умеренно отреагировал на решение ЦБ о повышении ставки

Курс доллара снижается к рублю в пятницу после решения Банка России поднять ключевую ставку на 0,5 п.п. до 5,00% годовых.

До объявления решения ЦБ РФ курс доллара на Московской бирже составлял 75,12 руб., а курс евро — 90,53 руб. К 17.00 мск, доллар снизился до 74,84 руб., евро — до 90,28 руб.

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Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике, отмечается в пресс-релизе ЦБ, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль отреагировал на это решением восходящим импульсом, обновив достигнутые сегодня вершины. В целом ужесточение монетарной политики будет оказывать фундаментальную поддержку российской валюте на долгосрочном горизонте", — цитирует Бабина ПРАЙМ.

Курс рубля укрепляется второй день подряд. Накануне благодаря позитивным политическим новостям российская валюта по состоянию на 19.00 МСК прибавила к доллару 1,5% и 1,70% по отношению к евро, отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

"Ключевым событием завершения этой недели стало решение Центробанка поднять ставку на "радикальные" 0,5 п.п., до 5%. Это вызвало небольшой подъем рубля, он укрепился на отметке ниже 75 рублей за доллар. При этом на долговом рынке существенного влияния на доходность ОФЗ изменение ключевой ставки не оказало", - комментирует Зотов.

По словам аналитика, рубль сейчас – довольно политизированная валюта, и в большей степени на его укрепление повлияли новости об окончании военных учений возле границ России и возвращении войск по местам дислокации. Таким образом, куда большее влияние на рубль оказывают внешнеполитические факторы, нежели изменение ключевой ставки.

По оценке Зотова, прогнозируемый курс на следующую неделю: 75-76 руб./долл. и 90-91 руб./евро.

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