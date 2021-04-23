Санкт-Петербург примет дополнительные матчи футбольного чемпионата Европы

Часть игр футбольного первенства Европы перенесли в Санкт-Петербург и Севилью.

Об этом написал в социальных сетях глава польского футбольного союза и вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек.

По данным функционера, в Северной столицы России пройдут игры сборной Польши со Швецией (23 июня) и Словакией (14 июня). Ранее было запланировано, что они состоятся в Дублине. Кроме того, 19 июня команды Польши проведёт поединок со сборной Испанией в Севилье вместо Бильбао.

18 июня в Дублине также должна была состояться встреча между Швецией и Словакией. Но её, вероятнее всего, перенесут в Санкт-Петербург. Уже известно, что отказ Дублина от матчей Евро-2020 связан с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за ситуации с коронавирусом

Таким образом, на стадионе «Газпром Арена» будут сыграны следующие матчи чемпионата Европы:

12 июня: Бельгия – Россия, 22:00 мск

14 июня: Польша – Словакия, 19:00 мск

16 июня: Финляндия – Россия, 16:00 мск

18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск

21 июня: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск

23 июня: Швеция – Польша, 19:00 мск

2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

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