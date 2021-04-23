СИБУР и «ТАИФ» объединяют бизнес

«СИБУР Холдинг» и группа компаний «ТАИФ» приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний, сообщает компания СИБУР. В рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований. По словам участников сделки, создание объединенной компании позволит повысить устойчивость ее нефтегазохимического бизнеса и конкурентоспособность на мировом рынке, создаст дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии с учетом ее высокой капиталоемкости, дальнейшего роста химического несырьевого экспорта, приведет к созданию новых рабочих мест и даст новые возможности решения вопросов устойчивого развития и экологии. Компания получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D блока, а также повышения операционной эффективности активов. После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

Объединенная компания обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане, а также продолжит финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТАИФ», развитие активов группы, и сохранит накопленный «ТАИФ» опыт по управлению бизнесом и человеческий капитал предприятий группы.

«Группа «ТАИФ» обладает уникальным продуктовым портфелем и технологиями, которые вместе с компетенциями СИБУРа позволят объединенной компании успешно реализовать амбициозную программу роста. Объединение наших активов и профессиональных команд позволит повысить производительность ведущих нефтегазохимических предприятий и существенно усилить позиции российской нефтегазохимии на глобальном рынке», – заявил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Объединение наших компаний несет в себе огромный потенциал для развития отечественной нефтегазохимии. Для Группы ТАИФ это позволит существенно ускорить реализацию проектов, вошедших в Стратегию развития Группы ТАИФ до 2030 года, размер инвестиций по которым в ближайшие 10 лет составит более 1,5 трлн рублей, повысить производительность наших предприятий, расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции. К 2030 году ожидается существенное увеличение налоговых платежей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан до 50 млрд рублей в год», – сказал председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.