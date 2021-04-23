Сургутнефтегазбанк и ГТЛК намерены обанкротить авиакомпанию «Скол»

Сургутнефтегазбанк объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании калининградской авиакомпании «Скол» банкротом, говорится в сообщении на портале Федресурс. При этом размер предъявляемых требований кредитора там не указан.

20 апреля аналогичное заявление опубликовало ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), которой авиакомпания задолжала 3 млрд рублей.

Уточняется, что в период с 2017 до 2019 года ГТЛК передала «Сколу» согласно заключенным ранее контрактам 30 отечественных вертолетов и 5 самолетов L-410. Вся летная техника была предоставлена авиакомпании в рамках программ по развитию малой авиации с государственным софинансированием.

Накануне 22 апреля о намерении обратиться в суд с заявлением о признании авиакомпании банкротом заявили также лизинговая компания «Перспектива» и ООО «ДмитровМонтажГрупп».

Сургутнефтегазбанк ранее уже подавал в суд на «Скол», пытаясь вступить в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований в июне 2020 года. Речь тогда шла о взыскании со авиакомпании 554,73 млн рублей в пользу ГТЛК. Однако Арбитражный суд Москвы, который рассматривал дело, отказался удовлетворить ходатайства банка, заявив, что решение по данному делу не может затронуть права и законные интересы просителя. В настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск ГТЛК к «Сколу» на сумму 1,8 млрд рублей.

