Цены на зерно растут и приводят к подорожанию потребительских товаров

Быстрее всего из зерновых культур сейчас растут цены на кукурузу, которые достигли восьмилетнего максимума. В ситуации с кукурузой подтвердилось уже ставшее привычным правило: если на какой-то товар или сырье растут цены, виноват Китай. Вместе с восстанавливающейся глобальной экономикой и неблагоприятной погодой в резком росте цен на кукурузу виноваты и почти 1,4 миллиарда китайцев.

Холодная погода и засухи в отдельных регионах вновь разбудили опасения, что китайцы могут остаться голодными, а это значит рост цен на продукты питания и их дефицит. Пекин так обеспокоен ситуацией с продовольствием и, в первую очередь, с зерновыми, что уже пытается скупить на корню следующий урожай. По крайней мере, до конца 2021 года спрос на продовольствие, по оценкам специалистов, не снизится.

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Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует в этом году большой дефицит кукурузы. Так, согласно его последнего Отчета по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве (WASDE) от 9 апреля, снижение запасов кукурузы ожидается в районе 30% по сравнению с прошлым годом. Только за год и только в США они снизятся на 567 млн бушелей.

Наряду с «царицей полей» растут цены и на остальные зерновые культуры. По темпам роста на втором месте пшеница, а на третьем – соевые бобы, цена бушеля (35,2 л) которых впервые после 2014 года превысила 15 долларов.

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Естественно, инвесторы в ожидании дальнейшего роста цен на продовольствие сейчас активно вкладываются в сельскохозяйственные культуры.

«Мы ждем огромного глобального спроса на зерновые и, особенно, на кормовое зерно,- говорит брокер из Миннеаполиса Джо Нюсмейер.- Не удивительно, что люди начинают волноваться и спрашивать, что произойдет, если в Бразилии будет плохой урожай? Там сейчас засуха. Каждый день без дождя снижает шансы на хороший урожай».

Американским фермерам пришлось замедлить в этом году весенние работы из-за аномальных холодов, которые вполне могли повредить озимые. В Бразилии же засуха сильно ударила по второму урожаю кукурузы. Шансы на получение хорошего урожая с каждым днем все ниже.

Рванувшие вверх фьючерсы на кукурузу подняли привлекательность пшеницы в качестве кормового зерна. Тем более, что фермеры сейчас явно не торопятся продавать кукурузу. Они прекрасно понимают, что рост цен на кукурузу еще не закончился и что, придерживая ее, можно хорошо заработать.

«Сейчас большой дефицит кукурузы и самых дешевых заменителей пшеницы,- объясняет Нюсмейер.- Цены на пшеницу тоже пошли вверх».

22 апреля трейдеры на сельскохозяйственных рынках пытались обезопасить себя от дальнейшего роста цен на сельскохозяйственные культуры. Объем контрактов на кукурузу, пшеницу, соевые бобы и другие сельхозкультуры в четверг, согласно предварительным данным, превысил 363 тысячи и стал самым высоким с января этого года.

Фьючерсы на кукурузу на Чикагской бирже выросли до самого высокого после мая 2013 года уровня – 6,315 доллара за бушель. Пшеница подорожала на 5,3% до 7,105 доллара, что является самой высокой ценой почти за семь лет.

Потребители увидят рост цен на сельхозкультуры не только по динамике цен на продукты питания, но и на множестве потребительских товаров. Цены на них уже начали расти и продолжат расти, по прогнозам экспертов, еще быстрее в третьем квартале.

Рост цен на потребительские товары тревожит американских законодателей, которые боятся роста инфляции. Они требуют действий от Джерома Пауэлла. Глава ФРС успокаивает их, говоря, что все под контролем. Однако если он попытается бороться с ростом инфляции выше целевых 2% при помощи повышения ключевой ставки, то рынки, считают специалисты, к этому не готовы.

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