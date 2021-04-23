В Москве начала работу горячая линия по вопросам комплексного развития территорий – заммэра Ефимов

Новый канал по вопросам комплексного развития территорий столицы появился на «горячей линии» Центра поддержки экономики Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«В Москве комплексное развитие территорий бывших промзон реализуется в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Градостроительный потенциал программы составит 35 млн квадратных метров. Для оперативного взаимодействия с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости, а также потенциальными инвесторами был создан новый канал на «Горячей линии» Центра поддержки экономики Москвы, который позволит предпринимателям получить консультацию специалистов и ответы на интересующие вопросы по комплексному развитию территорий. На основании обращения специалисты горячей линии формируют заявку и в срок не более 15 рабочих дней направляют ответ заявителю», - сказал заместитель мэра.

Порядок рассмотрения каждого обращения будет выбран индивидуально в зависимости от поступившего вопроса.

«Специалисты горячей линии могут помочь с различными вопросами касательно комплексного развития территорий столицы. Так, например, они расскажут, что такое КРТ, его цели и механизмы, а также что должен предпринять собственник, если его земля включена в проект комплексного развития территорий. Реализация проектов КРТ формирует новый облик города, преображая заброшенные промзоны в современные пространства с высокотехнологичным производством, жильем и сопутствующей инфраструктурой. В 2020 году были подписаны первые два договора о комплексном развитии территорий бывших промзон Октябрьское поле и Коровино, а за первые три месяца этого года одобрена реализация 27 проектов КРТ», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Единая горячая линия антикризисной поддержки бизнеса» была создана на базе Центра поддержки экономики Москвы в марте 2020 года. За это время на «горячую линию» и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей.

Воспользоваться услугой консультационной поддержки по комплексному развитию территорий города Москвы можно по телефону +7 (495) 539-59-99, канал «4».