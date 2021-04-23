В России за сутки выявлено еще 8,8 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 8840 в 84 регионах РФ, сообщает оперштаб.

Нарастающим итогом в России выявили 4,74 млн случаев COVID. Общее число жертв инфекции достигло 107 501, из которых скончались 398 человек за последние 24 часа. Успешно перебороли заболевание 4,37 млн пациентов, в том числе за последние 24 часа выписали из российских больниц 9 407 россиян.

В Москве суточный прирост составил 2502 новых случаев. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по приросту заболевания. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+694), на третьем Московская область (+609). Наименьшие значения зафиксированы в Тыве (+2), в Еврейской АО и Чукотском АО (+1). Ни одного заболевшего за сутки в Ненецком АО.

Россия находится на пятом месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Лидируют в мировом антирейтинге США (31,92 млн), далее следуют Индия (16,26 млн), Бразилия (14,16 млн) и Франция (5,46 млн). За Россией расположились Турция (4,5 млн) и Великобритания (+4,41 млн).

