- Принцип экономии ресурсов
- Автомобиль ради прибыли
- Может ли потребитель делать выбор?
- Кто должен принять решение?
- Автомобиль: владеть или пользоваться?
- Факторы конкурентоспособности автомобилей
- Уменьшение автомобильного следа
- Электромобили или автомобили с ДВС?
- Как быть с модой на автомобили?
- Нужен ли потребителям вечный автомобиль?
Вечный автомобиль: утопия или необходимость?
23 апреля 2021, 14:44
Подкаст с участием директора по развитию компании «Соллерс Инжиниринг» Андрея Селезнева, председателя Ярославского клуба классических автомобилей, коллекционера, Андрея Лагузова, заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Николая Ульянова, обозревателя, автора текста «Машина вне времени» Александра Астапова и Вячеслава Сурикова.
АЛЕКСЕЙ ГРАММАТЧИКОВ
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