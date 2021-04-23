Вечный автомобиль: утопия или необходимость?

Вячеслав Суриков

редактор отдела культура журнала «Эксперт» Николай Ульянов

заместитель главного редактора, редактор отдела промышленности журнала «Эксперт» Александр Астапов

обозреватель «Эксперта», инженер Андрей Селезнев

директор по развитию компании «Соллерс Инжиниринг» Андрей Лагузов

председатель Ярославского клуба классических автомобилей, коллекционер

Подкаст с участием директора по развитию компании «Соллерс Инжиниринг» Андрея Селезнева, председателя Ярославского клуба классических автомобилей, коллекционера, Андрея Лагузова, заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Николая Ульянова, обозревателя, автора текста «Машина вне времени» Александра Астапова и Вячеслава Сурикова.

АЛЕКСЕЙ ГРАММАТЧИКОВ

Китайский подход: на своем заводе под Тулой Haval предпочитает сам делать многие комплектующие рядом с конвейером