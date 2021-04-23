Вложения в Сочи окупились тридцать раз

Федеральный бюджет, Краснодарский край и Сочи получили 30 рублей на каждый рубль, вложенный в освоение горного кластера и создание горных курортов, сообщает Интерфакс. К такому выводу пришел Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком), исследовавший экономический эффект этих инвестиций. Общий доход региона от создания пула горных курортов Сочи составил 1,7 трлн рублей. Еще 2,7 трлн рублей регион и его жители получили от созданной вокруг инфраструктуры и развития смежного сервиса.

За последнее десятилетие Краснодарский край получил мощный инвестиционный рывок как один из крупнейших в Европе туристических кластеров. Так, в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года Сочи получил транспортную инфраструктуру: 54 новых объекта, 370 км дорог, развязок и тоннелей, более 200 км железнодорожных линий, новые вокзалы, объекты портовой и аэродромной инфраструктуры. В результате качество услуг для туристов в сочинской агломерации значительно выросло. Город по качеству туристических услуг, не только стал лучшим в России, но сравнялся с мировыми туристическими кластерами.

Если в 2014 году Сочи посетило 5 млн туристов, то в 2019 году мэрия города сообщила уже о 6,2 млн человек. Для сравнения: по данным Ассоциации туроператоров России, на всех турецких курортах в том же 2019 году отдохнуло 4,5 млн россиян, а пассажиропоток обновленного аэропорта Сочи в 2019 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом, составив 6,5 млн человек.

Рост туристического потока как реакция на рост качества отдыха в Сочи находит отражение и в экономике региона. Все больше людей переезжает на юг России как место постоянного жительства. Так, с момента проведения Олимпиады-2014 численность жителей Кубани выросла на 5% до 5,6 млн человек. Сочи стал основной точкой притяжения: за семь лет число жителей города выросло на 13,4% и составило 530 тыс. человек. При этом среднемесячная зарплата выросла на 20% и составила в 2020 году 45,4 тыс. рублей. Краевой ВРП с 2014 по 2019 годы вырос на 44% и составил 2,6 трлн рублей, что является беспрецедентным показателем для российского субъекта, отмечает «Инстратком».

Турист привык

Пандемия незначительно сократила показатели туристического потока в Сочи. Так, в 2020 году в Сочи отдохнуло 5,1 млн человек, а весь Краснодарский край принял 11,5 млн туристов — на треть меньше 2019 года. При этом один только курорт «Роза Хутор», по данным пресс-службы курорта, принял за 2019 год 1,7 млн гостей.

Но уже в сезоне 2021 года наблюдается уверенный рост. «Зимний сезон официально стартовал на "Роза Хутор" 25 декабря 2020 года и продолжался до 18 апреля 2021 года. За этот период на курорте побывали порядка 900 тысяч гостей, что фактически повторяет итоги трехлетней давности» - сообщили в пресс-службе курорта.

Показатели близки к рекорду 2017-2018 годах, когда зимой на «Розу Хутор» приехало 920 тысяч человек. С того момента курорт фиксировал некоторый спад турпотока, однако в этом году удалось вернуться на прежний уровень, а загрузка отелей составила в среднем около 70%, достигая 100% в пиковые даты новогодних праздников и дни школьных каникул. Только на новогодние праздники в Сочи приехало 260 тыс. гостей, что на 11,5% больше прошлогоднего сезона. В разгар горнолыжного сезона горные курорты работали на пределе своих возможностей, ежедневно принимая до 10-12 тыс. туристов каждый.

«За прошедший сезон вновь подтвердилась востребованность отдыха в гостиницах 4-5 звезд. Выросло количество индивидуальных бронирований по сравнению с групповыми, запрос на которые наблюдался только в марте и начале апреля. Новым заметным трендом стал рост на 45% бронирований по гибким возвратным ценам», - сообщили в пресс-службе курорта.

Новые локации

Из-за растущего спроса инвесторы видят возможности в расширения горных курортов края. Чтобы удовлетворить растущий спрос горного кластера Сочи, в этом регионе готовится строительство нового всесезонного курорта — «Долина Васта». Соглашение о реализации этого проекта заключили в апреле ВЭБ.РФ, «Интеррос» и компания «Васта Дискавери». Строительство планируется начать в 2021 году и завершить в 2025 году.

«Долина Васта» будет включать в себя центр бальнеологии и курортологии с санаторием, пансионатами и спа-отелями, а также 80 километров горнолыжных трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 километров.

Проект направлен на развитие туризма в регионе и создание необходимой инфраструктуры для увеличения внутреннего и въездного турпотока. Общий объем инвестиций оценивается инициаторами в сумму около 80 млрд рублей. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.

Два участника проекта ВЭБ.РФ и «Интеррос» - имеют большой опыт в подобном строительстве. Компании построили к Зимней Олимпиаде 2014 года горный курортный комплекс «Роза Хутор». Инвестиции в этот проект составили около 2 миллиардов долларов.

При этом «Роза Хутор» даже спустя 7 лет после строительства сохраняет статус лучшего горного курорта России. «В этом сезоне «Роза Хутор» подтвердил статус лучшего горнолыжного курорта России по версии международной профессиональной премии World Ski Awards. Согласно интернет-опросам рейтингового агентства Турстат, «Роза Хутор» возглавлял топ российских курортов для катания на сноуборде и лучших для завершения зимнего сезона 2021 года», - отметили в пресс-службе курорта.

Поэтому в ближайшие годы развитие и летних и зимних курортов Сочи продолжится, а качество и сервис будут расти.