Во Франции произошел очередной исламский теракт

В городе Рамбуйе, расположенном в 45 километрах от Парижа, выходец из Туниса, прибывший во Францию в 2009 году, убил полицейскую, напав на нее с ножом у здания комиссариата, сообщает Radio France internationale. Жертвой атаки стала 48-летняя административная служащая комиссариата полиции. Спасателям, которые прибыли на место, не удалось спасти женщину, она скончалась на месте. Нападавший получил огнестрельные ранения и скончался на месте.

«Она была полицейской. Стефани была убита в своем комиссариате в Рамбуйе… Мы ни в чем не уступи в борьбе с исламистским терроризмом», – написал твиттере президент Франции Эммануэль Макрон.

Представитель профсоюза полицейских подразделений SGP Police-FO Unit Франсуа Берсани заявил, что злоумышленник во время нападения выкрикнул «Аллаху акбар!», сообщает телекомпания «Вести» со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Найденное в кармане куртки удостоверение свидетельствует о том, что преступнику было 37 лет, он родился и вырос в Тунисе, а во Францию перебрался в 2009 году. До 2019 года преступник находился во Франции нелегально, но два года назад сумел получить французские документы. При этом тунисец ни разу не попадался на глаза полиции и не числился ни в одном антитеррористическом реестре (FSPRT и SDAT).