«Яндекс» перечислил любимые книги россиян

В текущем году самой популярной книгой среди россиян стал роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, показал опрос «Яндекса» ко Всемирному дню книг, который отмечается 23 апреля.

Любимым писателем среди участников опроса большинством голосов стал Михаил Булгаков, любимым поэтом — Александр Пушкин.

Самыми популярными запросами в «Яндексе» среди книжных новинок за текущий год стали «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «Исповедь узницы подземелья» Кати Мартыновой, «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной и «Просто Маса» Бориса Акунина.

Опрос показал, что более половины россиян (54%) читают бумажные книги, 30% предпочитают читать книги на электронных носителях, 15% слушают аудиокниги.

В исследовании говорится, что большинство участников опроса считают лучшим временем для чтения вечер или ночь (74%), в будние дни читают 58% респондентов. Выяснилось, что в основном книги покупают в магазине или скачивают в интернете, реже берут в библиотеке. Перед тем, как купить книги опрошенные рассказали, что наводят справки в интернете или спрашивают совета у друзей.

Кроме Пушкина любимыми поэтами россияне назвали Сергея Есенина и Михаила Лермонтова. Среди любимых писателей кроме Михаила Булгакова, названы Федор Достоевский и Стивен Кинг. Любимые жанры: детективы, фантастика и приключения. Реже всего опрошенные читают любовные романы, боевики и бизнес-литературу.

