YouTube заблокировал часть контента RT

YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке и каналу в течение недели запрещено вести прямые трансляции, сообщает ТАСС. Telegram-канале RT сообщил, что видео были заблокированы якобы «за дезинформацию о COVID-19».

В пресс-службе Google ТАСС заявили, что YouTube заблокировал часть контента телеканала RT в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе. «Мы удалили часть контента и вынесли предупреждения каналам RT из-за нарушений политик, включая "Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19". Контент также не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших требований EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента) и сохранения на платформе», – говорится в сообщении пресс-службы Google. В тексте отмечается, что у YouTube есть правила, призванные обеспечивать безопасность пользователей, и что в этих правилах подробно описывается, какой контент разрешен на платформе. «Мы применяем эти политики одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране он [контент] был создан», – пояснили в пресс-службе Google.