Заседание ЦБ: регулятор впервые расскажет о своих планах

Аналитики называют несколько причин, по которым Центробанк может на этот раз выбрать более крупный шаг повышения ставки — 50 б.п. Среди них, в первую очередь, рост инфляции и волатильность рубля на фоне роста геополитических рисков. Однако большая часть аналитиков все же склоняется к тому, что ЦБ спешить не будет.

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«Не вижу никакого смысла спешить, — комментирует Игорь Стремоухов, старший партнер FP Wealth Solutions. — Гораздо более логичным в текущей ситуации с точки зрения Центробанка было бы сохранить плавность, как это было в марте, когда ставка была повышена на 0,5%. Вообще, я не являюсь сторонником ужесточения политики. Все-таки инфляция у нас в стране не носит ярко выраженный монетарный характер. Причиной роста цен чаще всего являются тарифы и курсовые колебания. Но раз уж Банк России много лет пытается контролировать инфляцию ставками, лучше делать это без резких движений, чтобы экономические субъекты успевали спокойно подстроиться под новые условия».

Сейчас ключевая ставка составляет 4,5 процента. На мартовском заседании регулятор повысил ее на четверть процента и отметил растущее инфляционное давление, которое создает необходимость возврата к нейтральной, по определению главы банка Эльвиры Набиуллиной, денежно-кредитной политике, то есть, к повышению ставки в перспективе до 5-6 процентов.

Сегодняшнее заседание, впрочем, привлекает особое внимание важным нововведением. Регулятор впервые представит прогнозную траекторию ключевой ставки.

«Начиная с опорного заседания по ключевой ставке 23 апреля 2021 года, в число показателей будет включена информация о наиболее вероятной на момент обновления прогноза траектории изменения ключевой ставки Банка России на прогнозном горизонте (в настоящий момент — до 2023 года включительно)», — говорится в заявлении Центрального банка.

О нововведении было объявлено накануне. Рынок воспринял этот шаг позитивно. Сразу после появления сообщений на лентах информагентств национальная валюта перешла к резкому укреплению, прибавив более одного рубля в паре с долларом и полтора в паре с евро, а ОФЗ выросли в цене. Причина очевидна: прогнозная траектория снижает неопределенность, и участники торгов смогут принимать свои инвестиционные решения, имея в арсенале долгосрочное видение ситуации от Центрального банка.

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Иными словами, они будут иметь представление о тех параметрах денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза.

Прогнозные значения ставки давно публикуются ведущими ЦБ мира, в том числе ФРС. И хотя эти прогнозы не всегда совпадают с реальностью, все же они являются важным ориентиром.

Для долгового рынка России, который сейчас находится не в лучшем положении, такой ориентир будет очень кстати. Инвесторы будут иметь более или менее четкое представление о планах ЦБ, и, соответственно, о будущих движениях на рынке облигаций.