Байден предложит G7 усилить давление на Китай

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что президент США Джо Байден лидерам G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) усилить давление на Китай в связи с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По его словам, Байден лично примет участие в саммите G7, который пройдет этим летом в Великобритании, и уделит внимание «стратегическому соперничеству между демократическими странами и автократическими государствами, особенно Китаем».

«Это союзники-единомышленники, и мы хотим предпринять конкретные действия, которые продемонстрируют нашу готовность координировать усилия в отношении стран с нерыночной экономикой, таких как Китай», — сказал Далип Сингх. Он напомнил, что Вашингтон уже принял меры против Китая в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне, но будет стремиться к введению дополнительных ограничений с участием союзников по G7. Саммит даст участникам «Группы семи» проявить солидарность по этому вопросу, считает заместитель помощника президента США. При этом он отметил, что детали возможных будущих мер против Пекина еще прорабатываются.

19 февраля Байден в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал союзников готовиться к длительному противостоянию с Китаем. ««Мы должны вести стратегическую конкурентную борьбу с Китаем. Азия, Европа, Соединенные Штаты должны защищать наши общие ценности... Конкурентная борьба с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и я приветствую это», – сказал Байден.