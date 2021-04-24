Иордания: принц не пошел на принцип

Государственный обвинитель Хазем аль-Маджали на пресс-конференции сообщил, что подозреваемые, задержанные за предполагаемый мятеж в стране, были освобождены после ходатайства иорданского монарха Абдаллы II и «в рамках действующей правовой базы». Однако двое других подозреваемых — экс-глава королевского суда Басем Авадалла и бывший спецпосланник Иордании в Саудовской Аравии Шариф Хасан бин Заид — останутся под стражей.

По словам генпрокурора, фигуранты дела не были освобождены «из-за разницы ролей в преступном сговоре и степени подстрекательства к мятежу, которые отличают их от остальных обвиняемых».

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Внутриполитический кризис в Иордании начался в первых числах апреля. Тогда телеканал BBC распространил две видеозаписи, в котором бывший 41-летний принц Хамза сообщил, что его поместили под домашний арест из-за критики политики правительства, в частности сводного брата короля Абдаллы II. В своем выступлении принц обвинил правящий режим в коррупции, кумовстве и некомпетентности: «Правящий класс поставил благосостояние иорданцев на второй план. Они решили, что их личные финансовые интересы, коррупция важнее, чем жизни, достоинство и будущее 10 миллионов проживающих здесь людей».

Кроме того, в обращении Хамза сообщил об арестах, преследовании и пытках в тюрьмах оппозиционеров и инакомыслящих. Вместе с принцем под домашний арест были помещены члены его семьи и ближайшее окружение — всего до 18 человек.

Чуть позже, 4 апреля, на пресс-конференции выступил заместитель премьер-министра Айман Сафади. Он заявил, что принц Хамза и его окружение установили контакты с проживающими за границей оппозицией и «иностранными организациями» для того, чтобы впоследствии дестабилизировать внутриполитическую обстановку в королевстве. Сафади также подчеркнул, что иорданская разведка располагает неопровержимыми доказательствами таких контактов.

Кроме того, Сафади обвинил бывшего принца в стремлении объединить лидеров бедуинских племен вокруг себя и направить их на антиправительственные акции. Правительственный чиновник отметил, что официальные лица ранее пытались отговорить принца отказаться от противоправных действий, в противном случае угрожая подать на него в суд. Однако Хамза не посчитал нужным придавать этим угрозам какое-либо значение и заявил, что не станет подчиняться указаниям правительства.

Тем не менее, после посулов, угроз и уговоров бывший наследник престола не стал идти на обострение ситуации. Спустя сутки он направил королю Абдалле письмо, в котором поклялся в верности государству и пообещал придерживаться традиции и подходов правящей династии Хашимитов. «В свете произошедших за последние два дня событий, я предоставляю себя в распоряжение Его Величества Короля. И подтверждаю, что всегда буду оставаться верным завету предков, верным их наследию, преданным их пути и миссии. И привержен конституции Иорданского королевства. Всегда останусь сторонником Его Величества Короля и его Наследного Принца», — говорится в сообщении.

А уже 7 апреля впервые с момента начала кризиса с телевизионным обращением выступил король Абдалла, заявив, что «мятеж», вызвавший у него «боль и гнев», «в корне пресечен». По словам короля, принц Хамза с семьей сейчас находятся в его дворце под его защитой. При этом Абдалла добавил, что расследование будет продолжено в соответствии с законом, а последующие шаги будут осуществляться с учетом «интересов родины и нашего верного народа».

Только через две с половиной недели после начала кризиса премьер-министр страны Бишер аль-Хасауна внес ясность относительно хода процесса в отношении опального принца и членов его семьи, заявив, что его судьба будет решаться не в судебном порядке, а в рамках королевской семьи.

Дворцовые интриги. Кем являются арестованные?

Принц Хамза приходится старшим сыном жены бывшего короля Хусейна королевы Нур (всего у короля Хусейна было 11 детей). Он окончил британскую военную академию в Сандхорсте. Хамза был самым любимым сыном короля Хусейна. Поэтому не случайно именно Хамза был назван будущим преемником умирающего от онкологии короля. Однако в силу малого возраста принца (ему было 18 лет) после смерти Хусейна в 1999 году на престол взошел 26-летний сын короля, нынешний Абдалла II. При этом статус наследника престола за Хамзой был сохранен.

Впрочем, заручившись поддержкой членов королевского двора, пятью годами позже король Абдалла все же назначил наследником престола своего старшего сына Хусейна. Свое решение он аргументировал желанием освободить брата от наложенных на него ограничений. Дескать, это даст ему «свободу в выборе работы и своей миссии, которые пойдут на благо королевству».

Очевидно, дарованная королем «свобода» не слишком пришлась принцу по душе — он воспринял это как узурпацию своих законных прав на трон. Поэтому какое-то время Хамза искал себе сторонников в политическом истеблишменте и работал над своим имиджем в публичном пространстве, чтобы потом в нужный момент громко о себе заявить. Создать положительный образ в глазах иорданцев также помогает его физическое сходство с покойным королем Хусейном — самым популярным в истории политическим деятелем в стране.

Какое-то время принца Хамзу не рассматривали в качестве угрозы Абдалле. Годами он находился в тени своего брата. Однако последние несколько лет принц регулярно в СМИ и на своих страницах в соцсетях критикует действия правительства за их некомпетентность и неэффективную экономическую политику.

Особенно общественное недовольство усилилось на фоне провальной политики правительства с эпидемией COVID-19. Так, в середине марта текущего года в одной из недавно построенных больниц скончались девять пациентов из-за того, что в аппаратах искусственной вентиляции легких неожиданно закончился кислород. Эта новость стала поводом для начала антиправительственных акций в Аммане, которые были разогнаны при помощи слезоточивого газа. Чтобы разрядить обстановку, королю Абдалле пришлось посетить эту больницу и встретиться с пациентами. В то время как принц Хамза предпочел пойти к семьям погибших и выразить им свое соболезнование. Таким способом принц попытался отодвинуть на задний план короля, что, по мнению иорданских властей, стало началом раскола в королевской семье.

Но еще большее беспокойство в политических кругах Иордании вызывают частые встречи принца с лидерами бедуинских племен — опоры правящего режима — и поездки в районы, населенные потомками беженцев из Западного берега реки Иордан.

Кроме Хамзы, другим арестантом оказался член королевской семьи Хасан бен Зейд. А также Бассем Авадаллах, бывший глава Королевского суда Иордании, экономический советник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Он имеет двойное саудовско-иорданское гражданство и выступал в качестве модератора на международных форумах Саудовской Аравии по программе Future Investment Initiative. Помимо своего положения в Саудовской Аравии, Авадаллах близко знаком с фактическим правителем ОАЭ наследным принцем Мухаммедом бен Заидом.

К слову, власти Саудовская Аравия отрицают какое-либо участие в предполагаемом заговоре — в первый же день политического кризиса они выразили свою поддержку официальным властям в Аммане.

Политические и экономические вызовы в королевстве

С момента образования Хашимитского королества в 1922 году Иордания сталкивается с многочисленными проблемами внутреннего развития и безопасности. Страна не располагает большими запасами полезных ископаемых. У королевства нет даже значительных резервов пресной воды и пригодных для сельского хозяйства пахотных земель: около 90% её территории занимают пустыни. На оставшейся небольшой пригодной для жизни территории проживают свыше 10 млн человек, не менее двух третей из которых составляют этнические палестинцы.

Основная масса палестинцев и их потомков не слишком лояльно относятся к Хашимитскому королевству: многие поддерживают движение ХАМАС и другие радикальные исламистские антихашимитские организации. Раздражающим фактором для иорданских палестинцев является отсутствие у значительной части палестинского сообщества иорданского гражданства. Согласно оценкам ООН, около 18% страны лишены права иметь иорданские паспорта. Дело в том, что право на иорданское подданство получили лишь те жители, которые проживали на территории королевства до оккупации Израилем Западного берега реки Иордан в 1967 году. Однако, несмотря и на получение иорданского гражданства, палестинцы остались в Иордании без своего политического представительства, они не имеют доступа к конкурентоспособному образованию и на них распространяются многочисленные ограничения в бизнесе.

Кроме того, Иордания живет в атмосфере подозрительности и нетерпимости к палестинцам со стороны коренного населения. Эти настроения особенно обострились после известных событий «Черного сентября» 1970 года, когда после кровавых вооруженных столкновений регулярной армии с палестинскими боевиками свыше 120 тысяч участников сопротивления были выдворены из страны.

С момента коронации нынешнего главы Абдаллы II ситуация в королевстве немного улучшилась. На первых порах он позиционировал себя приверженцем либерального социально-экономического реформирования. Король допустил деятельность светских партий, санкционировал приватизацию ряда госпредприятий. Во внешней политике он продолжил действовать в рамках мирного договора с Израилем, развития партнерских отношений с ЕС, США и монархиями Персидского залива.

Однако эти преобразования не привели к структурным изменениям в государстве. Платежный баланс королевства характеризуется хроническим отрицательным сальдо. Экономика Иордании сильно зависит от финансовой помощи США (ежегодно Иордания получает около $800 млн) и денежных переводов гастарбайтеров, работающих в богатых нефтяных монархиях. Пандемия COVID-19 лишь усугубили экономическое положение в и без того небогатой стране. По итогам прошлого года ВВП страны упал на 3,5%, а безработица достигла сумасшедших 24%. Дополнительную нагрузку на экономику оказывают также сирийские беженцы, коих в стране более 650 тыс. человек.

Между тем, реформы в Иордании тормозятся из-за противодействия им со стороны коренных иорданцев. Их более чем устраивает распределительная система: сегодня они имеют 85% мест в парламенте и обладают 23 из 30 министерских портфелей, армейская элита состоит из коренных иорданцев на 100%.

В настоящее время в стране сложилась неблагоприятная экономическая конъюнктура. А обстановка на границах Иордании с Сирией, Ираком и зоной палестино-израильского противостояния крайне нестабильная.

На данный момент спор между сводными братьями удалось погасить. Королю Абдалле пока что удается держать ситуацию под контролем, в том числе благодаря финансовой и военной помощи из-за рубежа. Тем не менее, без разрешения назревших фундаментальных проблем Иордания рискует повторить судьбу соседних неспокойных государств, а очередной дворцовый конфликт способен привести к нарушению хрупкой стабильности и к росту активности исламистов, деятельность которых наверняка перекинется на соседний Израиль и Западный берег реки Иордан.