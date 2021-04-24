Коронавирус в России: за сутки выявили 8,8 тыс. новых заболевших

По последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашей стране выявили 8 828 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 24 апреля число заразившихся COVID-19 в РФ составило 4 753 789.

За всё время пандемии от коронавируса в России вылечились 4 380 468 пациентов, из них 9 254 за минувшие сутки. Жертвами COVID-19 за весь период эпидемии в РФ стали 107 900 человек, из них 399 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 541 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+689). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+596). Далее следуют Ростовская область (+236) и Нижегородская область (+193).

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, согласно которому россияне, прибывающие из-за рубежа, должны будут дважды сдавать тест на коронавирус.

«Прибывающим до 1 мая включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации ... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ», – говорится в постановлении.

При этом прибывающим после 1 мая из зарубежных стран на территорию РФ необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию России с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ.

