Зеленского не пускают в Москву

Вице-премьер Украины Алексей Резников оценил предложение президента России Владимира Путина, который предложил Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве.

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По мнению Резиникова, занимающего таже пост министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, украинский лидер не может встречаться в столице РФ с «представителем страны-агрессора» во время войны.

«Во время войны президент Украины не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора, – цитирует Резникова «Страна.ua». – Если такая встреча состоится, то она должна пройти в рамках «нормандского формата» в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским двусторонние отношения в Москве, в любое удобное для него время. Однако для решения проблемы Донбасса руководству Украины нужно общаться с ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией, отметил Путин.

«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, – подчеркнул Путин. – Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви и её разрушения по сути, попытки её разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть».

Как отметил президента России, если Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, Москва будет это только приветствовать.

«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом решать проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», – резюмировал глава государства.