Найдена пропавшая индонезийская подлодка

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что пропавшая ранее подлодка KRI Nanggala-402 была найдена на дне Балийского моря, на глубине около 850 метров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

«С учетом обнаруженных нами достоверных свидетельств подводной лодки теперь мы переходим с фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей», – сказал начальник штаба ВМС Индонезии. По его словам, спасатели нашли детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики.На борту подлодки находятся 53 человека.

Подлодка, рассчитаная на глубину до 500 метров, пропала во время военных учений 21 апреля. Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помочь в операции по поиску лодки. KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали.