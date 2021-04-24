Новый Hyundai Santa Fe: борьба за топливную экономию

Согласно классическим маркетинговым канонам, модель автомобиля живет на рынке 6 лет, при этом половину этого срока, то есть через три года машина обычно переживает рестайлинг. Вот и обновление кроссовера Hyundai Santa Fe было представлено аккурат спустя три года после того, как четвертое поколение этого авто было представлено в 2018 году. От рестайлинга, как правило, не ждут очень серьезных изменений: в условиях всеобщей оптимизации производитель часто делает лишь косметические доработки – освежает детали кузова или интерьера, стараясь при этом, чтобы, например, кузовные элементы оставались те же (экономия расходов на новую штамповку). Но в случае с моделью Hyundai Santa Fe, которая на днях появилась на российском рынке, производитель пошел на исключительный шаг: машина здесь в процессе рестайлинга переехала на новую платформу.

В более маржинальный сегмент

Вообще модель Santa Fe имеет особое значение для марки Hyundai. Именно она в 2000-м году стала первым кроссовером корейского бренда, открыв для производителя эру борьбы за свое место в бурно растущем сегменте машин класса SUV. И борьбу эту марка Hyundai ведет весьма успешно: в России в классе кроссоверов безоговорочно лидирует модель Hyundai Creta , которая в прошлом году разошлась на российском рынке тиражом в 75,2 тыс. экземпляров, серьезно обгоняя по этим показателям своего ближайшего преследователя -- Rav4 от японской Toyota, которых было реализовано вдвое меньше – 36,4 тыс. единиц.

Но Creta -- недорогой и бюджетный автомобиль, Hyundai пытается развивать успех и в более дорогой нише семейных кроссоверов, где цены побольше, и, соответственно и маржа повыше. Недавно в классе этих автомобилей Hyundai вывел на рынок новый полноразмерный кроссовер Palisade, а сейчас корейская компания пустила в наступление еще одно оружие – обновленный Santa Fe.

Переход рестайлингового «Санты» на новую платформу объясняется технологическим графиком концерна Hyuandai-KIA. Дело в том, что нынешнее четвертое поколение Santa Fe появилось на мировых рынках в 2018 г., когда еще не была готова новая платформа серии N. На эту архитектуру модели корейского автогиганта начали переезжать только год спустя, в 2019 г., и за последние два года на ее основе начали выпускаться такие модели, как Hyundai Sonata, а также KIA K5, Sorento, Carnival.

Новая «тележка» существенно обновила модель – благодаря ей «Санта» стал вместительнее, просторнее, технологичнее. Общая длина машины теперь составляет 4,78 м, особенно ощутимо прибавилось места для задних пассажиров, как и прежде, на выбор есть семиместный вариант, где на третьем ряду взрослым пассажирам будет тесновато, а вот детям – в самый раз.

Снаружи облик Santa Fe стал более серьезным благодаря брутальной решетке радиатора и фирменной двухэтажной передней оптике. Внутри машину также не узнать: вместо ручки селектора передач теперь кнопки, центральная консоль как бы сползла вниз, сверху воцарился сенсорный мультимедийный экран (диагональ 8 или 10,5 дюймов в зависимости от комплектации). Новая цифровая комбинация приборов теперь показывает картинку с камер контроля мертвых зон, что помогает при перестроениях в тесном городском потоке. Есть оригинальные мультимедийные опции – такие, как перевод звучания аудиосистемы только не передние кресла, если пассажиры сзади хотят поспать. А если они настроены на общение, то упростить его можно путем активизации другого режима, когда голос водителя также транслируется через динамики в заднюю часть салона. И отдельное спасибо хочется сказать за специальную подставку под смартфон: автопроизводители, наконец, стали признавать тот очевидный факт, что у каждого водителя есть с собой индивидуальный коммуникационный гаджет, который всегда хочется удобно положить рядом – для этого в Santa Fe справа от водителя повилась удобная подставка, которая имеет не только зажим, чтобы смартфон не бултыхался в движении, но и систему беспроводной зарядки повышенной мощности.

Мотор из алюминия

Новый Santa Fe по максимуму оснащен и системами помощи водителя: здесь неплохо настроен адаптивный круиз-контроль (SCC), который цепко держится за впереди идущей машиной. В плотном трафике поможет и ассистент движения в пробке (LVDA), но, он, впрочем, настроен двигать машину в потоке с запаздыванием, так что приготовьтесь, что впереди будут вклиниваться соседи по трафику. Сбалансированно работает ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA), бойко подруливая при плавном выезде с полосы, даже если разметка едва видна.

Доработке подверглась и система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA), теперь здесь появилась опция распознавания встречного трафика при повороте налево (FCA-JT) – автомобиль сам замедлится или остановится, если вдруг при повороте налево навстречу летит встречный автомобиль. Правда, для того, чтобы машина в этом случае остановилась нужно, чтобы был включен левый поворотник, и скорость самого авто не должна быть более 30 км/ч, а встречной – не более 70 км/ч – такими скоростными лимитами производитель оправдывает своё стремление применять данную функцию только в городских условиях. И также в тесном мегаполисе пригодится система удаленного управления автомобилем (RSPA) – здесь машину можно дистанционно "подозвать" к себе – при нажатии кнопки на брелоке она может подъехать на 7 метров ближе к своему хозяину что удобно, например, когда на парковке автомобиль сильно поджали по бокам.

Обновленный Santa Fe комплектуется на выбор тремя моторами – самый мощный бензиновый с рабочим объемом 3,5 л (249 л.с.) остался от предыдущей генерации, доработке подвергся бензиновый четырехцилиндровый двигатель, который вместе прежнего рабочего объема в 2,4 л. теперь имеет объем 2,5 л. и мощность 180 л.с.

Но самые большие трансформации произошли с дизельным мотором – он имеет рабочий объем те же 2,2 литра (199 л.с.), но по сути это совсем другой силовой агрегат: теперь у него полностью алюминиевый блок цилиндров, и применение более легкого металла позволило автомобилю скинуть целых 19 кг. Помимо этого дизельная версия работает в паре с новой автоматической коробкой – это 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с «мокрым» сцеплением, которой досталось много инноваций: взять, к примеру, новую систему смазки, которая теперь имеет два контура с двумя электронасосами -- первый смазывает шестерни и охлаждает сцелпение, второй поддерживает необходимое для переключения передач давление. Облегченный вес и новая коробка передач позволяет дизельному «Санте» выйти на новый уровень по экономичености: теперь машина в смешанном цикле всего порядка 7 л. на 100 км, что является одним из лучших показателей в своём классе.

Тест-драйв нового автомобиля по дорогам Кабардино-Балкарии продемонстрировал, что все двигатели позволяют автомобилю вести себя на дороге весьма динамично, особенно заметны изменения в характере обновленной модели при переключении режимов – в режиме «комфорт» Santa Fe лучше проглатывает дорожные неровности, а переключение в «Спорт» делают подвеску более собранной и азартной. Цены на обновленный Santa Fe вполне можно назвать умеренными: начальная версия Family предлагается за 2,4 млн руб., топовый вариант модели с самым мощным мотором 3,5 л. стоит 3,5 млн. руб.

Коммерческие авто тоже за экономию

Пример нового Santa Fe показателен с точки зрения продолжающегося проникновения в конструкцию автомобилей легких материалов. «Если мы говорим о бензиновых двигателях легковых автомобилей, то победа алюминиевых ДВС в этом сегменте уже свершилась. С чугунным блоком разрабатывается совсем небольшая доля современных силовых агрегатов: его вес больше по сравнению с алюминиевым, а этот параметр является критически важным для уменьшения расхода топлива, -- комментирует Дмитрий Мешков, исполнительный директор «Соллерс Инжиниринг». -- Впрочем, к основным недостаткам алюминиевых двигателей с точки зрения технологии можно отнести более сложный процесс производства заготовки, высокие себестоимость изготовления таких ДВС и процент брака, а также необходимость гильзовать, напылять или еще как-то защищать поверхность цилиндров от износа. Перечисленные недостатки с лихвой компенсируются достоинствами алюминия, например, значительно меньшими затратами на его обработку. Технологический прорыв возможен в первую очередь в области улучшения качества покрытия поверхности цилиндров, что может повлиять на увеличение ресурса двигателя и снижение стоимости его ремонта. Однако стоит отметить, что при должном обслуживании алюминиевый мотор способен выдержать до 300 тыс. км пробега без каких-либо проблем».

Проблема экономии топлива в том числе за счет использования облегченных элементов в конструкции автомобиля особенно актуальна и в коммерческом транспорте. «Принято считать, что в среднем по всем перевозкам внутри России размер топливной составляющей (при расчете из себестоимости рейса) находится в пределах от 25% до 35%. Она увеличивается на коротких отправлениях (например, внутригородских) и уменьшается на дальних», -- указывает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России. «Снижение массы транспортного средства всегда положительно влияет на расход топлива, -- продолжает Фаиль Шигабутдинов, генеральный директор компании «Глобал Логистик Транспорт». – Производители автомобилей постоянно занимаются разработками новых методик и решений по уменьшению расхода, что мы, конечно, поддерживаем. Впрочем, к сожалению, данные модернизации неизменно повышают конечную стоимость транспортных средств на рынке».