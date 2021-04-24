Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ

Роскомнадзор заявил, что фиксирует регулярную цензуру со стороны администрации YouTube в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории, сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых... Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ», – сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным Роскомнадзора, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули в том числе официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik. «Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям», – напомнили в Роскомнадзоре.В ведомстве добавили, что с начала 2020 года они направили администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ (из них семь - повторные требования), и большинство из них остались без ответа.

Вчера, 23 апреля, YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке и каналу в течение недели запрещено вести прямые трансляции, сообщает ТАСС. Telegram-канале RT сообщил, что видео были заблокированы якобы «за дезинформацию о COVID-19».