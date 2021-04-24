Спикер парламента Грузии ушел в отставку после переговоров с оппозицией

По итогам переговоров правящей партии Грузии с оппозицией председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе ушел в отставку, сообщает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по итогам заседания политсовета.

«С учетом того, что напряженные переговоры, которые длились несколько месяцев, завершены соглашением, которые вел вместе с председателем партии Арчил Талаквадзе, принято решение для правильного ведения политических процессов в парламенте, чтобы он покинул должность спикера», – сказано в заявлении правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

Позже правящая партия представила на должность нового спикера кандидатуру – действующего вице-спикера Кахабера Кучаву. «Я хочу сообщить вам, что от имени "Грузинской мечты" кандидатом на пост председателя парламента законодательному органу будет представлен Кахабер Кучава», – сказал Кобахидзе.

Талаквадзе, который был спикером парламента с июня 2019 года, поблагодарил коллег из правящей партии за оказанное доверие, заявив, что продолжит парламентскую работу на должности вице-спикера.

19 апреля правящая партия Грузии и оппозиция одобрили соглашение, текст которого был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем. Документ состоит из пяти пунктов и направлен на преодоление политического кризиса в стране. Первые два пункта предусматривают освобождение совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. Оппозиция считает обоих политическими заключенными.

Кроме того, соглашение предусматривает проведение масштабной избирательной и судебной реформы. Кроме того, если на предстоящих в октябре выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

31 октября 2020 года в Грузии прошли выборы депутатов высшего законодательного органа страны, из 150 депутатских мест, 120 распределялись по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. По итогам выборов «Грузинская мечта» получила 48,77% голосов и победила в большинстве мажоритарных округов, получив право на самостоятельное формирование правительства. Партия «Единое национальное движение», созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, получила 27,11% голосов избирателей. Эти данные совпадают с результатами большинства опросов общественного мнения, проведенных разными социологическими службами до выборов, и экзитполов в день голосования. На выборах присутствовали международные наблюдатели от ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, которые заявили о соблюдении конкуренции и свободы голосования. В Евросоюзе прошедшие выборы признали демократическими.

Оппозиция не признала итогов прошедших выборов, потребовала проведения новых выборов и попыталась организовать круглосуточный митинг под стенами парламента. Власти под предлогом борьбы с коронавирусом объявили о введении комендантского часа во всех крупных городах с 22:00 до 5:00 и ночные митинги оппозиции были разогнаны полицией с помощью водометов и слезоточивого газа.