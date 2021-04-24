США признали геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи, сообщают «РИА Новости».

Сегодня, 24 апреля, Армения отмечает 106-ю годовщину трагедии – геноцида армян 1915 года в Османской империи, жертвами которой стали около 1,5 миллионов армян.

Вчера, 23 апреля, Bloomberg сообщил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден поставил президента Турции Реджепа Эрдогана в известность, что Вашингтон вскоре признает геноцид армян в Османской империи.

21 апреля Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи. По информации газеты Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.

В 2019 году обе палаты Конгресса США приняли резолюции, которые признали генодидом массовые убийства армян в Османской империи.

В 1995 году Государственная дума России приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине – в Западной Армении».