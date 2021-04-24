США возобновили использование вакцины Johnson & Johnson

Центр по контролю за заболеваниями США (CDC) и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) заявили, что снимают ограничение на использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson, сообщает «Интерфакс».

«После тщательного анализа по поводу безопасности применения, включая два заседания Консультативного комитета CDC по практике иммунизации, FDA определило, что пауза в использовании вакцины от COVID-19 Janssen от компании Johnson & Johnson в США должна быть отменена, и использование следует возобновить», - говорится в заявлении CDC и FDA.

В документе отмечается, что CDC и FDA уверены в «эффективности и безопасности вакцины в предотвращении COVID-19», а ее «преимущества превышают ее известные и потенциальные риски». Кроме того, отмечается, что вероятность возникновения случаев тромбоза после вакцинации препаратом Johnson & Johnson «является очень низкой», в отношении чего продолжится расследование.

9 апреля в США были закрыты два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четыре человека были госпитализированы для обследования. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил свою деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек.

13 апреля Центр США по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом от компании Johnson & Johnson на территории США. А компания Johnson & Johnson решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Евросоюзе.

20 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) провело проверку вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson, к.оторое показало, что при её применении есть риск образования тромбов. В EMA заявили, что тромбоз должен быть включен в список редких побочных эффектов препарата против коронавируса компании Johnson & Johnson. В то же время, европейский регулятор отмечает, что преимущества от его использования по-прежнему перевешивают риски.