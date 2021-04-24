В Госдеп вызвали временного поверенного в делах РФ в США

Сергея Кошелева – временного поверенного в делах РФ в США – вызвали в Госдеп.

Поводом для вызова в бюро внешнеполитического американского ведомства по делам Европы и Евразии стала обеспокоенность, которую выражает Вашингтон «дестабилизирующим поведением Москвы».

Как говорится в официальном микроблоге в Twitter посольства РФ в Вашингтоне, Госдеп обвинил нашу страну в деструктивных действиях, которые Россия якобы осуществляет в евроатлантическом регионе. Кроме того, США продемонстрировали свою поддержку Чехии.

Российский дипломат в свою очередь воспользовался встречей, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес нашей страны.

Напомним, советник-посланник Сергей Кошелев занимает пост временного поверенного в делах РФ в США, так как посол Анатолий Антонов ещё с марта находится в Москву для консультаций.

