Коронавирусом в России заболели ещё 8 780 человек

За минувшие сутки в России выявили 8 780 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру воскресенья, 25 апреля число заразившихся COVID-19 на территории нашей страны составило 4 762 569, передаёт оперативный штаб.

За всё время эпидемии жертвами ковида в РФ стали 108 232 человек, из них 332 умерли за последние сутки. Смогли победить эту болезнь в нашей стране 4 388 008 пациентов, из них 7 540 за минувшие 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в российской столице за сутки выявили 2 526 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+701), на третьем – Подмосковье (+611). В пятёрке также Ростовская область (+235) и Нижегородская область (+192).

Напомним, накануне в нашей стране выявили 8 828 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о планах привить вакциной от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» несколько сотен миллионов жителей планеты.

«Мы планируем до конца года, действительно, привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас вакцина уже выпускается и в Индии, и в Китае, и в Корее», – рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

При этом он уточнил, что к настоящему моменту соглашения на производство вакцины заключены между фондом и 20 производителями в 10 странах.

Коронавирус, статистика в России

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