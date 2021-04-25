Лавров заявил о готовности России к эскалации со стороны США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна готова принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат идти по пути эскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», – сказал Лавров.

При этом глава МИД рассказал, что Москва позитивно восприняла предложение Вашингтона о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и сейчас изучает такую возможность. «Одновременно, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается», сказал Лавров.

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которого глава Белого предложил провести двусторонний саммит в европейской стране.