МИД Германии выступил против конфронтации с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

«Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – сказал Маас. Глава МИД Германии назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться. В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт - и уж точно не мы здесь, в Европе», – добавил Маас. Оценивая заявление президента США Джо Байдена, ответившего утвердительно на вопрос журналистов о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей, Маас заявил: «Я до сих пор такого не говорил и не собираюсь это делать».