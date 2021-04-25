Неверной дорогой идете, товарищи

Еще накануне съезда стало известно, что ряд коммунистов накануне направили в его адрес обращение, в котором заявили о глубоком кризисе в партии и призвали Геннадия Зюганова уйти в отставку, если он не способен справиться с проблемами. По мнению авторов обращения, КПРФ сегодня подвержена тем же болезням, которые привели к гибели КПСС и выражаются прежде всего в огромном отрыве партийных верхов от низов.

Источник Expert.ru в свою очередь сообщил, что среди рядовых членов и даже функционеров нескольких райкомов Ленинградской области зреет возмущение аппаратными ходами ЦК, который присылает в районы столичных варягов, чем откровенно унижает местных партийцев. Однако это возмущение пока не озвучивается иначе как в приватных разговорах, потому что все ждут сообщений из подмосковного санатория «Снегири», где и проходит съезд.

Сам Зюганов хотя и признал в своем докладе наличие проблем в партии, однако обращение однопартийцев не упомянул. Выступая в субботу, он постарался огласить нечто в духе ленинского «письма к съезду», которым смогут руководствоваться те, кто придет к руководству партией после него. Зюганов признал, что к партии с легкой руки легкомысленных, как он выразился, «рекомендаторов» прибилось множество мелкобуржуазных карьеристов – не уточнив, впрочем, в чем смысл карьеры в оппозиционной партии для того, кто не разделяет ее идеологию.

Текст доклада был доступен заранее, и его зачитывание вживую на съезде стало пустой формальностью. Не оставляло и ощущение, что он (текст) составлялся попеременным нажатием клавиш copy & paste из выступлений председателя компартии прошлых лет. О том, как коммунисты возрождают страну из пепла, спасают ее от Майдана, борются за народное правительство и т.д. (и всё это, как полагается, с цитатами из Ленина, Сталина, Кастро и даже Гюго) партийцы слышат из уст Зюганова ровно столько, сколько он возглавляет партию.

Вот что действительно бросилось в глаза, так это полное отсутствие на съезде традиционной коммунистической символики – за исключением эмблем КПРФ на масках, которые у некоторых делегатов были красными. Как будто организаторы съезда сами стеснялись изображения серпа и молота.

Серп и молот остались за кулисами

Неожиданный дизайн оформления зала в «Снегирях» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объясняет тем, что КПРФ представляет собой гибрид взаимоисключающих сущностей, порожденный противоестественным для оппозиционной партии опасением чем-либо обидеть действующую власть даже на уровне символов.

«Зюганов хотя и по-прежнему критикует капитализм и власть, но с каждым годом делает это все осторожнее и мягче. Покажешь зубы – и свои не оценят, и власть не поймет. Поэтому в кругу своих он, как положено по роли, ругает ревизионистов, цитирует Ленина и Сталина. И в то же самое время делает заявления, которые своей сервильностью к власти переходят все рамки», — констатирует политолог.

Поэтому истинного хайпа 211 делегатов съезда ожидали не от заранее известного им доклада, а от итогов голосования по выборам партийного руководства. Того самого, членов которого Зюганов перечислил поименно в своем докладе как людей, которыми партия может гордиться. И хотя после доклада прямая трансляция из «Снегирей» была отключена, сторонние наблюдатели были практически уверены, что КПРФ органически не способна породить хоть какую-нибудь сенсацию – ни в прямом эфире, ни в записи. И всё это потому, убежден Макаркин, что всё новое смертельно опасно для ее стареющего организма.

«Повторение в докладе Зюганова того уже много раз ранее пройденного было совершенно ожидаемо для партии, которую ее место в политической системе устраивает на сто процентов. Более того: у коммунистов само понятие обновления вызывает ассоциации с Горбачевым и Яковлевым. Обновление для них – синоним раскола и предательства. И это, в общем, точный анализ – как только у партии появляются новые идеи, она начнет распадаться, как это произошло с КПСС», — напоминает он.

Не ошибка, а позиция

Консервация партийных установок является не ошибкой идеологов КПРФ, а совершенно прагматическим стремлением «не раскачивать лодку». Даже небольшая коррекция подходов и расширение социальной базы чреваты уходом существенной части актива на чуждое ядерному электорату поле, и партийное руководство боится этого как огня.

Для Зюганова – как, впрочем, и для его потенциальных преемников – сползание части партии в сторону радикализации куда менее приемлемо, чем ее локализация, закупоривание в узкой сегодняшней нише. КПРФ вполне довольствуется тем притоком в ее ряды, который дает уже имеющаяся социальная база (Зюганов назвал в субботу цифру: плюс 64 тысячи с прошлого съезда). Если же приток усилится, это может вызвать в Кремле опасения, что партия становится неконтролируемой. Поэтому нынешний лидер сознательно сдерживает расширение ее рядов. На съезде он прямо предложил в следующие полтора-два года внести в устав КПРФ положения, которые затруднили бы инфильтрацию в партию «идейно чуждых элементов». Таковыми Зюганов назвал представителей среднего класса, но понятно, что это только светомаскировка – именно представители условно среднего класса составляют значительную часть плательщиков взносов в партийную кассу КПРФ.

По мнению Макаркина, превращение партии из массовой в секту выглядит для Кремля наиболее приемлемым вариантом и прямо поощряется. В конце концов, никто не может гарантировать, что при всем оппортунизме нынешних коммунистических руководителей к ним во время еды не придет аппетит.

«Чем больше у партии мандатов в парламенте, тем смелее она себя ощущает. Достаточно вспомнить, как бушевал Зюганов в 1990-е годы, когда в Госдуме у него была почти половина мест, – напоминает Макаркин. – Где теперь все его амбиции? Ладно, пусть Зюганов был тогда моложе. Но независимо от возраста лидера, когда у тебя половина голосов в Думе – это одно дело, а если десятая часть – чем ты будешь эти амбиции подкреплять? Именно поэтому ушедшая во внутреннюю жизнь, стареющая, консервативная КПРФ намного выгоднее для власти, чем обновленная и омолодившаяся».

Зюганов сам, кстати, довольно точно отражает партийную демографию. КПРФ, пожалуй, самая «возрастная» партия: треть ее членов старше 60 лет, и только 12 процентов моложе 30. Главный политический советник председателя КПРФ Вячеслав Тетекин ранее в разговоре с Expert.ru затруднился сказать, есть ли у партии какие-то структуры, ориентированные на работу конкретно с молодежью.

Пар – в свистки, Зюганова – в председатели

«Партия, которая является кентавром, не может не подвергаться постоянной угрозе внутреннего раскола. Этот процесс в некотором роде перманентный, потому что одна часть кентавра стремится оправдать звание красной антикапиталистической оппозиции, а другая ровно в то же время пытается понравиться власти. Когда в Думе голосуют за бюджет, руководство фракции громит этот документ, а фракция почему-то голосует в его поддержку», — обращает внимание Макаркин.

Но надо отметить, что эта раздвоенность практически исчезает, когда КПРФ пытается обозначить свою позицию на политическом поле. Уже давно замечено, что Зюганов не идет ни на какие союзы даже с другими партиями красной части спектра. Еще непримиримее его риторика звучит в отношении классово чуждых элементов. На съезде, в частности, лидер коммунистов обрушился на Алексея Навального в таких выражениях, какие даже пропагандисты государственных телеканалов стесняются выдавать в эфир.

Макаркин полагает, что это ничто иное как прямое обращение к Кремлю: «Не надо нас подозревать в том, что мы можем выйти за рамки отведенной нам территории, что мы намерены выстраивать отношения с непарламентской оппозицией, гражданским обществом», как бы сигнализирует Зюганов. Он, кстати, подверг в своём докладе критике не только непарламентскую оппозицию, но и тех товарищей по партии, которые «пытаются установить монополию на право быть во главе списка партии… в погоне за тёплыми местечками в руководящих органах партии, в парламенте или правительстве». Имен таких зарвавшихся товарищей Зюганов, правда, не назвал, полагая, что те, кого он имеет в виду, узнают себя сами. Однако совершенно откровенно дал понять, что осознаёт такую опасность, напомнив исторические прецеденты – от РСДРП до 10-го съезда КПРФ, когда «раскольники», как он выразился, терпели «сокрушительные поражения».

Надо понимать, что для Зюганова раскольниками являются не только «примазывающиеся к партии карьеристы», но и те депутаты от КПРФ (в основном, в региональных заксобраниях, где у коммунистов часто менее комфортное положение, чем в федеральном парламенте), которые не принимают соглашательства центрального руководства партии и занимаются самодеятельностью – например, блокируются с другими оппозиционными фракциями и даже, не дай Бог, с непарламентской оппозицией.

На примере депутатов Мосгордумы Елены Шуваловой и Дмитрия Локтева видно, что от таких «раскольников» партийное руководство избавляется без тени сожаления. Вопросы у партийных функционеров есть также к депутату МГД Евгению Ступину.

Вычищая из фракций и из партии таких депутатов, Зюганов демонстрирует одновременно и лояльность, и локальность. Отрицая с трибуны съезда возможность сближения со средним классом и «мелкой буржуазией», он показывает власти, что не покушается на ее электоральную базу. Понося непарламентскую оппозицию, посылает сигнал, что является союзником Кремля в борьбе с экстремизмом и западным вмешательством.

Какое место из доклада Зюганова ни возьми, отовсюду, как шило из мешка торчит, что вся «оппозиционность» КПРФ шита если не белыми, то красными нитками. И никаких серьёзных перемен от власти нынешние российские коммунисты требовать не будут – несмотря на всю их грозную и исполненную праведного гнева риторику.

А потому вполне закономерен и результат: по итогам голосования депутатов съезда Геннадий Андреевич Зюганов единогласно избран председателем ЦК КПРФ.