Пашинин заявил об отставке с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в специальном телеобращении, что подаёт в отставку со своего поста для проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», – сказал он.

Напомним, ещё марте этого года Пашинян заявил, что подаст в отставку с поста премьер-министра Армении ещё в апреле, что откроет путь к возможности проведения досрочных парламентских выборов.

«В апреле я подам в отставку, не для того чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», – сказал Пашинян на встрече с жителями села Арагац.

18 марта премьер объявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.

Политический кризис в Армении разразился в ноябре 2020 года – с момента окончания войны в Нагорном Карабахе. Оппозиция возложила на Пашиняна ответственность за поражение в вооруженном конфликте и потребовала его отставки.

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