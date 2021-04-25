Почему Америка признала геноцид армян

В субботу Байден зачитал краткое, уместившееся затем на сайте Белого дома в несколько абзацев, заявление, которое в пору назвать историческим. Президент США сделал то, что старательно избегали его предшественники: назвал геноцид армян геноцидом. «Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в османскую эпоху, и вновь обязуемся не допустить повторения подобных злодеяний», —сказал Байден.

Последняя оговорка в свете событий в Карабахе особенно важна. Военный конфликт там остановлен, заморожен, благодаря присутствию российских миротворцев, но угроза его возобновления, со всеми вытекающими последствиями, отнюдь не миновала.

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Для армян 24 апреля – особая дата. В этот день в 1915 году в Стамбуле были арестованы и позднее убиты 800 представителей армянской интеллигенции. Это не было, в строгом смысле, началом геноцида. Массовые убийства христиан в Османской империи начались с момента ее вступления в Первую мировую войну. Некоторые историки ведут начало геноцида еще раньше – с конца девятнадцатого века, с первых армянских погромов с десятками тысяч жертв.

Но 24 апреля 1915 года произошло событие-символ, с которого без преувеличения, открылась новая, весьма мрачная страница в истории человечества. Впервые к планомерному и сознательному уничтожению целого этноса приступило правительство страны, действующее сугубо по идеологическим причинам. Младотурки, ради утопической цели создания однородного мононационального и монорелигиозного государства, истреблявшие всех не мусульман Османской империи – армян, ассирийцев, греков, курдов-йезидов – стали предшественниками нацистов, а их геноцид – предтечей многих аналогичных событий двадцатого века. Вот только финал у этой трагической страницы истории вышел не немецкий.

В современной Турции нет и тени германского комплекса вины перед жертвами геноцида и уж тем более нет ни малейшего желания исправлять его последствия. В этом президент Реджеп Тайип Эрдоган и его оппоненты из числа сторонников светского национализма в духе идей Кемаля Ататюрка солидарны. В принципе признать, что где-то в чем-то были допущены перегибы, в Турции готовы. Но не более того.

Об этом в своем ответе на речь Байдена напомнил сам Эрдоган. «С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам», — произнес он. То есть, были «сложные условия Первой мировой войны», а не спланированная этническая чистка. И все. Скажите спасибо и на этом.

Турецкие власти, год за годом отрицающие очевидное да к тому же касающееся дел давно минувших дней, имеют на то свои веские мотивы. Признай официальная Анкара геноцид армян – и для нее откроется ящик Пандоры. Неминуемо станет актуальным вопрос не только о компенсациях, но и о принадлежности территорий, на которых жили уничтоженные армяне. А Западная Армения (или Восточная Анатолия, это уж как кому нравится называть) – это для турок тоже символ.

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По итогам Первой мировой войны они потеряли, считай, всё, завоеванное веками, кроме этого трофея, самого первого в их истории. Даже если Армения официально признает, что Севрский мирный договор 1920 года, по которому ей отходят обширные территории нынешней Турции, не имеет силы, само сомнение в легитимности турецкого контроля на ними нанесет сильнейший удар по зданию турецкой государственности.

К тому же есть курды, у которых есть свой геноцид – Дерсимская резня 1937 года. Тогда в провинции Дерсим турецкими властями были уничтожены десятки тысяч человек, о чем без конца напоминают курдские сепаратисты всех мастей, от умеренных до Рабочей партии Курдистана. Признаешь один геноцид – припомнят другой. А там и до разговоров о независимости Курдистана недалеко. Недаром Эрдоган в ходе телефонного разговора с Байденом, связанного с заявлением американского президента, коснулся темы противостояния Рабочей партии Курдистана.

Другой телефонный разговор, который провел турецкий лидер в субботу, был с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Для него новость о том, что стран, признающих геноцид армян теперь не 23, а 24, тоже не самая приятная. Она, пусть и косвенно, свидетельствует о том, что США могут проявить куда больший, чем сейчас, интерес к ситуации вокруг Карабаха.

Прежде армяно-азербайджанский конфликт, мягко говоря, не входил в число первостепенных для Америки внешнеполитических сюжетов. Всем памятно, как в разгар Карабахской войны Дональд Трамп заявил, что два государства «сравнительно легко» помирить. Невольно вспоминается один член советского Политбюро, который в 1988 году, во время визита в Ереван изрек, что приехал выяснить, «чего там не поделили два братских мусульманских народа».

Трамп отказывался признать геноцид армян, несмотря на решение конгресса от 2019 года, не только чтобы не сердить Турцию, но и потому, что не видел в этом особой политической необходимости. Он от этого ничего не выигрывал. Главный внешнеполитический оппонент его администрации на Ближнем Востоке – Иран. Армения союзником против него быть никак не может, в отличие, кстати, от Турции и Азербайджана. Многочисленная армянская диаспора США традиционно голосует за демократов, а не за республиканцев. Так чего зря стараться?

Иное дело – Байден. Пресловутое армянское лобби, которому в Турции и Азербайджане порой готовы приписать всемогущество, ограничивается парой сенаторов, но это демократы. Самого Байдена в бытность работы в конгрессе одно время не без оснований относили к этому лобби. Кроме того, новая администрация США полна решимости подкорректировать внешнеполитический курс страны.

В отношении Ближнего Востока он не должен сводиться к противостоянию с Ираном, считают в команде Байдена. Интерес Белого дома к этому региону теперь пошире, а список стран, которые, может быть, здесь потребуется сдерживать, внушительнее. В нем и Китай, и та же Турция, и Россия. К тому же и Байден, и его вице-президент Камала Харрис настойчиво подчеркивают, что, в отличие от времен Трампа, тема прав человека больше не относится к числу периферийных для США. Признание геноцида армян выглядит как еще одно напоминание об этом, не лишнее для американской политики.