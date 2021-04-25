Президент Чехии выступил с телеобращением по поводу взрывов в Врбетице

Президент Чехии Милош Земан, выступил с чрезвычайным телевизионным обращением в связи со взрывами на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, сообщает ТАСС. Земан заявил, что власти рассматривают две версии произошедшего – неосторожное обращение с боеприпасами и причастность иностранных спецслужб.

«Мы работаем с двумя версиями – что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – сказал Земан. По словам президента Чехии доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Он также призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента в Врбетице.

16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складах боеприпасов около чешской деревни Врбетица, в результате которых погибли два человека.

Ранее чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан России, имевших при себе паспорта на имя гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова и российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По утверждению чешских спецслужб, двое россиян находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – сказал Бабиш.

22 апреля, Чехия объявила, что численность российского посольства в Праге будет сокращена до численности чешского посольства в Москве. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольствах останутся работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников. В результате Чехию до конца мая должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.