Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением к нации

Милош Земан – президент Чехии – выступит сегодня с чрезвычайным телеобращением к нации.

Об этом накануне в своём микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек. По его словам, чрезвычайное обращение, которое запланировано на 25 апреля в 11:00 по местному времени (в 12:00 мск), будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News.

Ожидается, что Земан выскажет своё мнение об инциденте со взрывами в деревне Врбетице в 2014 году, в котором чешские власти обвинили Россию. К слову президент Чехии – единственный в стране политик, который публично не высказал вслух своё отношение к инциденту.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

«В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», – говорится в сообщении российского МИД.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы.

«Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – подчеркнул Бабиш.

