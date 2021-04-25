Прогноз погоды на месяц: синоптики обещают россиянам майское безумие

Традиционно май считается самым тёплым месяцем весны, настоящим предвестником лета. Однако в этом году погода словно сошла с ума, продолжая удивлять жителей России своим непредсказуемым характером.

Мало кто мог ожидать, что очередные метеорологические новости обещают жителям Русской равнины настоящее майское безумие. По прогнозу синоптиков, в конце весны нас ждут штормовые предупреждения, обильные ливни и раскатистые грозы. Не обойдётся без ураганов, местами возможен град, ситуацию смягчат редкие просветы солнца.

В целом, климатическая обстановка напоминает страшный сон и даже близкое календарное лето кажется сейчас очень далеким. Но так ли все плохо на самом деле и к чему готовиться россиянам в ближайшее время?

Погода на морских курортах России. Прогноз на май

В мае в Крыму обычно уже очень много отдыхающих, которые нежатся на ласковом солнце, а некоторые смельчаки даже принимают морские ванны. В это году на полуострове туристов будет также немало. Однако, май 2021 с точки зрения климатической обстановки будет сложным – полуостров накроет прохладная погода, несвойственная морскому побережью в конце весны. Так, по прогнозу синоптиков, средние показатели термометров едва ли достигнут значений в плюс 13-15, ночи обещают быть особенно холодными – всего плюс 9-11.

В Севастополе уже с первых дней мая начнут идти дожди, да и в целом пасмурных дней ожидается явно больше, чем солнечных. Чуть теплее будет в Ялте, здесь погода приблизится к летней, но воздух лишь ненамного прогреется до плюс 16-19 градусов. Море останется прохладным и беспокойным, в регионе задержатся продолжительные ливни и грозы.

Погода в Краснодарском крае также не торопится передавать эстафету лету, хотя здесь обещают стабильные плюс 17-19, что сделает климатическую обстановку в Сочи, Адлере, Анапе и Геленджике чуть теплее, чем в Крыму. Тем не менее обольщаться не стоит: майское безумие ждёт почти все курорты Кубани ближе к 20-м числа, когда на море может образовать штормовой вихрь, который вырвется на сушу и принесёт много неприятностей как местным жителям, так и отдыхающим.

Прогноз погоды на май в Москве и Санкт-Петербурге

Плохие новости также для двух российских столиц. По прогнозу синоптиков, Москву и Санкт-Петербург ожидает ненастный май, полный погодной неразберихи и ежесуточных дождей.

В частности, в Москве и области пасмурная погода продержится большую часть месяца, градус зафиксируется на отметке плюс 15, первые дни мая будут непривычно холодными: в пределах плюс 9, ожидает ветер с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, весь столичный регион накроют дожди, которые иногда будут продолжаться в течение суток, пасмурных дней ожидается ощутимо больше, чем солнечных. Редкое солнце вряд ли сильно порадует москвичей: тепла от небесного светила ждать не стоит.

И без того дождливый Петербург также погрузится в угрюмое настроение мая – небо затянут тучи и осадки зарядят с небывалой силой. Дожди продлятся до конца первой декады последнего месяца весны, их сменит редкое солнце, дразнящее своим слабым теплом и светом. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров будут циркулировать в пределах плюс 9-14 в течение месяца, небольшое потепление будет обманчивым, а непогода – ещё более очевидной.

Прогноз погоды на май в регионах Дальнего Востока

Для жителей Дальнего Востока синоптики также не смогли припасти приятных новостей. Ожидается, что относительно спокойное начало мая резко смениться резкими похолоданием. Почти на все дальневосточные регионы обрушатся проливные дожди, которые и так доставили неприятности местным жителя.

При этом ещё совсем недавно метеорологи обещали Дальнему Востоку много солнца и меньше дождей, но последние вводы синоптиков говорят о том, средняя температура воздуха составит здесь всего плюс 9-13, и много дождей – майское безумие, да и только.

В Хабаровске местами будет теплее (плюс 16-17), но и здесь дожди станут стучать по крышам почти ежечасно. Солнце же почти не сможет пробиться через плотные тучи, в некоторых регионах возможны резкие перепады температуры. Так, в Благовещенске температурный маятник раскачается от 9 до 17 градусов выше нуля и обратно

Погода в мае на Урале и в Сибири. Прогноз синоптиков на месяц

Урал встретит май привычными температурными показателями. По прогнозу синоптиков, последний календарный месяц весны начнётся здесь с плюс 11 и все бы хорошо, но погода и сюда внесла коррективы, обещая Уралу «море» дождей.

Первую майскую неделю в Екатеринбурге продержится умеренная погода до плюс 9-12, большую часть суток город будут накрывать обильные осадки и высокая облачность. Небольшое повышение температурного фона можно будет заметить в светлое время суток после 9-10 мая, правда и здесь дожди заметно подпортят настроение местным жителям.

Не без сюрпризов будет также в Челябинске, где пасмурных дней ожидается больше даже при обещанных плюс 19-20. Пасмурная, очень некомфортная погода сохранится в регионе даже тогда, когда столбики термометров робко поднимутся вверх: из-за высокой влажности и сильного ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее.

Майское непостоянство в полной мере проявит себя в регионах Сибири, где погода будет заметно разнится: где-то теплее, где-то холоднее, но суть одна – дожди и ветер. Средний температурный фон по Сибири, согласно прогнозу синоптиков, составит не более плюс 15. Холодно будет в Новосибирские, где ожидается больше всего дождей и гроз.

Жителям Омска также не стоит полагаться майское чудо: метеорологи рекомендуют достать дождевики и не ждать скорого тепла. Осадков здесь будет много, непогода разыграется в первых числах мая и продолжит наступать в течение месяца. При этом термометры надолго застынут на отметках плюс 16-18 и в целом это холоднее, чем ожидалось ранее.

Майский прогноз пока удивляет. Хотя так ли это удивительно? Погода уже демонстрировала своё непостоянство, чередуя тепло и холод, дожди и солнце. Поэтому пока огорчаться рано. Тем более, что любой прогноз является приблизительным и до начала мая всё ещё может поменяться.

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