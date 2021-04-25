США и их союзники начали вывод войск из Афганистана

Командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер США заявил о начале вывода войск с ряда баз в Афганистане, сообщает «РИА Новости».

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», – сказал Миллер. По его словам, военные базы будут переданы вооруженным силам Афганистана.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон. «Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших войск и ожидая другого результата... Я пришел к выводу, что пришло время прекратить самую долгую войну Америки. Американским войскам пришло время вернуться домой», – сказал Байден.

Глава Белого дома завил, что эту проблему не могли решить предыдущие четыре американских президента, а он «не станет перекладывать эту ответственность на пятого президента», – подчеркивает Байден.

Решение о выводе американских войск из Афганистана принял президент США Дональд Трамп. 29 февраля 2020 года США и Талибан (движение запрещено в России) заключили соглашение, согласно которому талибы обязались не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности Соединенных штатов и их союзников. А США обязались вывести войска к 1 мая 2021 года, если со стороны Талибан будут соблюдаться достигнутые договоренности.

19 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не располагают информацией о связи между потерями американских вооруженных сил в Афганистане и утверждениями о возможной выплате Россией денежных вознаграждений боевикам движения Талибан (запрещено в России) за нападения на силы коалиции, сообщает ТАСС. «Мне не известно о какой бы то ни было конкретной взаимосвязи между потерями среди американских военнослужащих в Афганистане и этой идеей. Мне о такой взаимосвязи не известно. И хочу ясно это дать понять. Мне также не известно о конкретном контакте с Вооруженными силами России на этот счет», – сказал Кирби.

Кроме того, он добавил, что после вывода войск из Афганистана Соединенные Штаты не намерены возвращать свои войска в эту страну для проведения контртеррористических операций. «Нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих [в Афганистан]», – сказал Кирби.

В июне 2020 года New York Times со ссылкой на свои источники в американской разведке сообщила о якобы имевших место денежных переводах от российской разведки движению «Талибан», По утверждению газеты эти средства были вознаграждением за убийство военных международной коалиции в Афганистане. Президент США Дональд Трамп заявил, что эти сведения не соответствуют действительности и призваны дискредитировать республиканцев накануне президентских и парламентских выборов ноября 2020 года.