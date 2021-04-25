В результате пожара в больнице Ирака погибло около сотни человек

По меньшей мере 88 человек погибли в результате пожара в больнице Багдада, а более сотни сотрудников и пациентов пострадали, сообщает Euronews. По данным МВД Ирака, в субботу вечером произошел взрыв в хранилище кислородных баллонов, после чего огонь охватил реанимацию для пациентов с COVID-19. В тушении участвовали около 30 пожарных расчетов, эвакуировать людей помогали местные жители. По предварительным данным минздрава Ирака, спасти удалось более 200 пациентов. Помещения двухэтажного здания больницы полностью сгорело.

После пожара в Ираке объявлен трехдневный траур. Премьер-министр Ирака Маустафа аль-Казыми назвал причиной трагедии халатность и бесхозяйственность.

Арабские СМИ сообщают, что помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами, в больнице не было противопожарной системы, а экстренные службы поздно получили сигнал о возгорании. В рамках расследования задержан главврач больницы. Министр здравоохранения Ирака и губернатор Багдада отправлены в отставку.