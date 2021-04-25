Захарова: США попали в список «недружественных стран»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия начала работу по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

«Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий... Теперь мы ожидаем выхода распоряжения правительства во обеспечение реализации соответствующего указа ... А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США... Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США... Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится», – сказала Захарова.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ позволяет ограничить или полностью запретить заключение иностранными дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, совершающих недружественные действия в отношении России, трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

Правительству Российской Федерации поручено определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия и определить количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры. Правительство может вносить предложения об изменении мер воздействия, установленных президентским указом, и срока действия таких мер.