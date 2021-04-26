Акции дня: бумаги ритейлера «Лента» просели на фоне финрезультатов

Хуже рынка торговались акции ритейлера «Лента», который в понедельник, 26 апреля представил финансовые результаты по итогам первого квартала 2021 года. За дневную сессию акции подешевели на -2,15% до 236,3 рублей за штуку.

Согласно отчету, чистая прибыль ритейлера упала на 58,7% до 1,317 млрд рублей. При этом розничная выручка увеличилась на 1,5%, до 105,881 млрд рублей, а оптовая сократилась на 13,4%, до 1,431 млрд рублей. Сопоставимые розничные продажи (LFL) выросли на 1,3% за счет роста среднего чека на 11,6%, который был частично нивелирован падением покупательского трафика на 9,3%. Эти результаты огорчили трейдеров. По мнению экспертов «Финам», в следующем квартале выручка ритейлера может вырасти более чем на 10%, а по итогам года – на 5%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,38% до 3610,98 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,50% до 1519,33 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:21 мск составила 65,14 долларов за баррель (-0,43%). Российская валюта укреплялась – 74,87 рублей за доллар.