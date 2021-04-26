Арсен Ревазов: изобретение видеокниги

Арсен Ревазов — автор романа «Одиночество-12», впервые вышедшего шестнадцать лет назад в издательстве Ad Marginem. В прошлом году роман был переиздан издательством Corpus. Тогда же писатель приступил к созданию его продолжения — романа «Одиночество-13», который он решил донести до читательской аудитории в первую очередь в формате видеокниги. О том, что он собой представляет, «Эксперт» выяснил у его создателя.

— Как вы пришли к идее такого формата?

— Я, как и все, столкнулся со страшным падением читаемости в России. Люди стали заметно меньше читать. Это не только русский тренд, но в России он особенно ярко выражен. В Америке чтения тоже не растёт, но оно хотя бы не так падает. Одновременно происходит бурный рост social media, сериалов и аудиокниг. Тогда я подумал: почему для людей, которым все-таки хочется читать не сделать нечто среднее между сериалом и книгой, в котором писатель будет читать свой книгу на две относительно простых камеры. Это не очень дорого. Я это делаю сам один. Это может пользоваться спросом у людей, которые привыкли смотреть стримы и слушать аудиокниги. Для них это будет контент, напоминающий тот, что обычно выпускают блогеры.

— Нужно ли писателю в таком случае становиться немного актером для этого формата?

— Для этого формата от него не требуется каких-то выдающихся актерских качестве, в это числе тренированной дикции, потому что современные аудиотехнологии выстроены таким образом, что большая часть брака, который возникает в процессе записи, может быть скорректирована на монтаже. Но большинство писателей и так умеют читать. Кроме того, писатели следят за тем, что происходит в соседнем цеху, а именно — у поэтов, а те читают свои стихи регулярно. Чтение не является для писателя чем-то чуждым. Мы уже поговорили с несколькими из них, и все они выразили заинтересованность попробовать. Потому что у всех уходит аудитория, и они это прекрасно понимают. Каждый писатель, который публиковал книги в двухтысячных, знает, что тиражи упали в десять раз.

— И все-таки каких дополнительных навыков этот формат требует от автора?

— Мне кажется никаких. Возможно ему потребуется взять пару уроков актерского мастерства, но ему это и самому будет интересно.

— Сколько занимает времени изготовление одного ролика?

— Изготовление ролика длительностью пятнадцать минут у меня занимает около часа. Я читаю главу два раза, чтобы какой-то плохо прочтенный фрагмент можно было заменить. Чистого времени это занимает тридцать минут. С учетом перерывов — час. На написание главы у меня уходит десять-пятнадцать часов — на порядок больше.

— Как два процесса: написание книги и ее продакшн умещаются в одном временном промежутке?

— Прекрасно. Дело в том, что писатель является не только писатель в чистой форме, он еще является и редактором: никто никогда не пишет начисто. На это счет есть хороший пример с классическим произведением русской литературы — «Капитанской дочкой». Это, безусловно, хорошо написанный текст. И часто вместе с ней публикуется еще одна глава — из черновиков Пушкина, которую он не отредактировал, и которая при его жизни не была опубликована, — она написана заметно хуже. Когда ты пишешь книгу, ты являешься ее редактором, и когда ты читаешь ее вслух, да еще и несколько раз, ты гораздо больше обращаешь внимание на ритм (я считаю в прозе ритм очень важен — он создается и сюжетом, и диалогами, и переменой локаций), и чтение вслух очень помогает этот ритм осознать. Кроме того, если ты вдруг написал одно и тоже слово в нескольких предложениях подряд, и тебе нужно заменить его на какое-то другое, это тоже очень помогает. Мне стало благодаря работе над видеокнигой гораздо легче писать, и текст намного меньше нуждается в последующей редакторской работе.

— На каких платформах вы предполагаете распространять этот формат?

— Возможны три вида платформ для распространения видеокниг, и YouTube, безусловно, самая массовая из них, но она и самая некоммерческая, а большинство писателей хотят зарабатывать со своих книг. Для них это основной источник дохода, а YouTube не способен дать внятной монетизации. За миллион показов писатель получит от двадцати до тридцати тысяч рублей. Миллион показов это очень много — таких тиражей нет ни у кого из писателей. Второй вариант — это всевозможные стриминговые платформы: «Кинопоиск», Megago, Амедиа, more.tv, у которых радикально отличающаяся от YouTube плата за контент. Третий вариант это Patreon, Boosty, или Vimeo, где пользователи платят за доступ к каждой главе какие-то разумные деньги. И тогда это совершенное другие доходы. Но не исключено, что формат видеокниги пойдет, и тогда для нее появится отдельная платформа. Все модели по-своему, и YouTube хорош, если тебе нужна массовость.

— Выходит, что общепринятую модель монетизации — получение доходов с продажи бумажных экземпляров вы отодвигаете на второй план?

— Нет! Это все остается. У писателя остается стандартный доход, который он получает от своего издателя, у него остается доход от электронной книги и от ее аудиозаписи. Сейчас я выпустил книгу и продал около трех тысяч экземпляров за три месяца, это тоже деньги.

— Если говорить о более дальней перспективе, на каком из форматов писатели будут получать основные деньги? Сможет ли видеокнига стать их основным источником дохода?

— Вместе с падением тиражей бумажных книг, у писателей упали гонорары. Какую долю займет видеокнига в их доходном сплите, предсказать абсолютно невозможно. Все будет зависеть от аудитории — понравится ли ей этот формат. Любая инновация поначалу встречает мощное сопротивление. У нее сразу находится некоторое количество сторонников, а все остальные будут говорит: «Зачем?» Но если этот формат все-таки пойдет то его доля по отношению к другим форматам будет довольно-таки значительной. Предположим, что писатель Икс, хорошо известный на рынке, которого все знают, любят, у которого вышло десять или двадцать книг, выпускает видеокнигу и предлагает платить ему за каждую главу, которую он будет выпускать каждую неделю, сто рублей. Неужели он не наберет три тысячи подписчиков? Конечно, наберет. И это уже приличные деньги — триста тысяч рублей в неделю.

— Выход романа «Одиночество-12» шестнадцать лет назад и сейчас: что изменилось?

— Тиражи упали в десять раз, и издатели меня предупреждали, чтобы я не ждал тех же продаж, что были тогда. Я очень доволен, что книга вышла, Corpus — прекрасное издательство, но это несоизмеримо с тем, что было пятнадцать лет назад. Но я был к этом у готов, и поэтому не разочарован. Но это и заставило меня придумать формат видеокниги.

— Почему вы не стали развивать свой тогдашний успех, а только сейчас вернулись к писательской карьере?

— Потому что мне не хотелось делать второй роман таким же как первый. Я этого категорически не хотел, потому что мне это было не очень интересно. Я работал все эти годы. У меня написано около полтора тысяч страниц текста в разных формах, с разной структурой, с разными синопсисами. Я искал, что сказать дальше, чтобы это было новым. Я не хотел делать ремейки. Это как у режиссеров: есть такие, которые снимают достаточно часто, повторяя из фильм в фильм одну и ту же структуру повествования, и этих режиссеров любят, Вуди Аллен тому пример. Это один путь. Другой путь — каждый раз придумывать что-то новой. Как раз им мне и хотелось пойти, и поэтому столько сил ушло на придумывание чего-то нового.

— Что еще, помимо падения тиражей изменилось на книжном рынке, за последние шестнадцать лет?

— Профессия писателя перестала быть престижной. Новых писателей за это время появилось не так много — их могло быть гораздо больше. Потому что это не очень выгодно — большинство писатель живут своим трудом, им надо кормить семьи, им надо как-то жить. И когда тебе платят двадцать-тридцать рублей с книги, а тираж у тебя, допустим, десять тысяч, сколько ты заработаешь за год? Это деньги на уровне прожиточного минимума. Это очень серьезный финансовый прессинг.

— Что вас мотивирует на написание новой книги?

— Мне есть что сказать читающей, слушающей и смотрящей публике. У меня есть некоторый набор художественных решений, которыми я хочу поделиться с аудиторией. У меня есть история, которую я хочу рассказать.