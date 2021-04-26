Авиасообщение с Турцией и Танзанией может не возобновиться после 1 июня

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Обстановка сложная, не простая, особенно в Турецкой Республике. У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, о комендантском часе. <...> Я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на сегодняшний момент после 1 июня пока не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании, для того чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещения этих государств с целью проведения отпуска и отдыха. Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан, и с ними нужно быть максимально аккуратными», – сказала Голикова.

12 апреля, Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано двух рейсов в неделю по направлению Стамбул – Москва и вывозных рейсов.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что российские власти могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте.